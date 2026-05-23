Trang Baijiahao Baidu dẫn thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, tính đến chiều muộn 23/5, lực lượng cứu hộ có mặt tại mỏ than Liushenyu ở tỉnh Sơn Tây ghi nhận vụ nổ mỏ than đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 123 người bị thương.

Nhiều xe cứu thương có mặt ở hiện trường vụ việc. Ảnh: THX

Theo ghi nhận từ Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 6 đội cứu hộ với hơn 340 nhân viên cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng có mặt tại mỏ than để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, Vương Dũng, một công nhân có mặt ở khu mỏ tại thời điểm vụ nổ xảy ra kể lại: “Khi tôi có mặt ở khu vực khai thác số 311, tôi không nghe thấy tiếng động nào nhưng chợt thấy một cột khói bốc lên. Làn khói đó có mùi lưu huỳnh như thuốc nổ vậy. Lập tức, tôi nói với các đồng nghiệp mau chạy đi. Trong lúc chạy, tôi chứng kiến cảnh mọi người bị ngạt thở do khói trước khi bản thân cũng ngất xỉu. Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại rồi đánh thức các đồng nghiệp nằm bên cạnh và chúng tôi cùng rời khỏi mỏ”.

Hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Anh Vương Dũng kể lại tình cảnh khi vụ việc xảy ra. Nguồn: CCTV