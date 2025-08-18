Lãnh đạo Công an phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) cho biết cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người đã quay clip có nội dung nhạy cảm trên xe ô tô Mercedes và đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng ngày, chủ tài khoản Facebook có tên Q.S – người tự nhận là người đăng đoạn video ghi lại cảnh được cho là đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes – đã tiếp tục đăng tải một video khác với nội dung rao bán chiếc xe này với giá “rẻ hơn thị trường”.

Chủ tài khoản Facebook có tên Q.S, người tự nhận đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh được cho là đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes, trước đó vừa đăng tải một video nhận lỗi.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người này nhận ra hành động của mình là sai trái, thiếu suy nghĩ, gây phản cảm và tạo dư luận không tốt.

Tài khoản này cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, cố gắng sống và làm việc tích cực hơn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã xem clip.

Hình ảnh nhạy cảm được đăng tải lên MXH. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 12/8, Công an phường Phủ Lý đã mời chủ tài khoản Facebook Q.S lên làm việc để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Chủ tài khoản này thừa nhận lúc ghi hình đã không lường hết được hậu quả cũng như tốc độ lan truyền trên mạng.