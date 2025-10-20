Đánh giá thiết kế và cảm giác đeo

Sự khác biệt đầu tiên và dễ nhận thấy nhất nằm ở triết lý thiết kế.

AirPods 4 giữ nguyên thiết kế open-ear truyền thống không có đầu silicon. Điều này tạo cảm giác thoáng khí, không gây áp lực lên ống tai, lý tưởng cho những người cần đeo tai nghe trong nhiều giờ liên tục. Hộp sạc cũng nhỏ gọn hơn, dễ dàng mang theo.

Ngược lại, AirPods Pro 2 đi kèm với bốn kích cỡ đầu tai silicon (XS, S, M, L), cho phép người dùng tùy chọn để vừa vặn với tai. Thiết kế in-ear này không chỉ giúp tai nghe bám chắc khi vận động mạnh mà còn tạo ra một lớp cách âm thụ động, tăng cường hiệu quả cho các tính năng âm thanh cao cấp.

Đây cũng là lựa chọn lý tưởng khi bạn muốn đồng bộ với điện thoại iPhone 17 Pro - tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Apple từ thiết bị di động đến âm thanh cá nhân.

Đánh giá về hiệu năng âm thanh

Cả hai dòng sản phẩm đều được trang bị chip H2 mạnh mẽ của Apple. Tuy nhiên, cách chúng tận dụng con chip này lại tạo ra những trải nghiệm rất khác nhau.

Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

Đây là lần đầu tiên tính năng chống ồn chủ động xuất hiện trên dòng AirPods tiêu chuẩn với phiên bản AirPods 4 ANC. Tuy nhiên, Apple cho biết công nghệ chống ồn chủ động trên AirPods Pro 2 cho hiệu quả khử tiếng ồn vượt trội hơn. Nhờ thiết kế in-ear kín, AirPods Pro 2 có khả năng loại bỏ tạp âm môi trường tốt hơn. Từ đó mang lại không gian âm thanh trong trẻo và tập trung.

Chất lượng âm thanh

Nhờ chip H2, cả hai dòng tai nghe đều hỗ trợ âm thanh không gian cá nhân hóa và EQ thích ứng. Tuy nhiên, độ kín của đầu silicon trên AirPods Pro 2 giúp tái tạo âm bass mạnh mẽ và chi tiết hơn. Nhờ đó mang lại trải nghiệm âm thanh tổng thể phong phú và cân bằng hơn so với thiết kế mở của AirPods 4.

Thời lượng pin và các tính năng độc quyền

Thời lượng pin và các tính năng thông minh là những yếu tố quan trọng giúp bạn quyết định đâu là sản phẩm phù hợp.

Theo công bố từ Apple, AirPods Pro 2 cung cấp thời gian nghe lên đến 6 giờ khi bật ANC. Thời lượng này dài hơn 2 giờ so với mức 4 giờ của AirPods 4 ANC trong cùng điều kiện. Hộp sạc của AirPods Pro 2 cũng linh hoạt hơn với khả năng sạc qua MagSafe, bên cạnh cổng USB-C và sạc không dây Qi.

Đặc biệt, AirPods Pro 2 sở hữu các tính năng độc quyền như nhận biết cuộc hội thoại (tự động giảm âm lượng khi bạn nói chuyện) và các tính năng sức khỏe thính giác tiên tiến. Từ đó giúp bảo vệ tai của bạn khỏi những âm thanh lớn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng Apple, đặc biệt khi bạn đang tìm hiểu giá iPhone 17 Pro 1TB để hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị cao cấp của mình.

Bảng so sánh AirPods 4 và AirPods Pro 2

Dưới đây là bảng so sánh AirPods 4 và AirPods Pro 2 theo thông tin công bố từ hãng:

Việc lựa chọn giữa hai dòng sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên cá nhân.

Người dùng có thể chọn AirPods 4 nếu ưu tiên sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài, không có yêu cầu cao về chống ồn và muốn một lựa chọn kinh tế hơn. Phiên bản tiêu chuẩn là lựa chọn đủ cho nhu cầu cơ bản, trong khi bản ANC phù hợp cho môi trường văn phòng có tiếng ồn vừa phải.

Bạn nên chọn AirPods Pro 2 nếu đang tìm kiếm trải nghiệm âm thanh cao cấp với khả năng chống ồn hàng đầu, chất âm vượt trội và các tính năng thông minh độc quyền. Đây là lựa chọn tối ưu cho người yêu âm nhạc, thường xuyên di chuyển và muốn tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Apple.

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

(Nguồn: TopZone)