Chiều 10/9, tại cuộc họp thường niên tại Trung tâm Báo chí TPHCM, vấn đề quảng cáo sản phẩm của nghệ sĩ, người nổi tiếng nhận được sự quan tâm.

Thời gian qua, một số trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng bị phản ánh cung cấp sản phẩm kém chất lượng, không đúng như quảng cáo nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người theo dõi, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

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Trước phản ánh của báo chí, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết việc quản lý, kiểm soát quảng cáo trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên. Do hoạt động quảng cáo liên quan đến nhiều ngành, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp trong quá trình kiểm tra, xử lý khi vụ việc phát sinh.

Về quy định pháp luật, đã có quy định riêng đối với nghĩa vụ của người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Cụ thể, Điều 15a, Điều 23 Luật số 75/2025/QH15 ngày 16/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, quảng cáo trên mạng.

Đặc biệt, khoản 3 Điều 15a quy định riêng về nghĩa vụ của người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Lần đầu tiên, nhóm hành vi vi phạm của người có ảnh hưởng (KOL/KOC) được bổ sung. Điều 51 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, với mức phạt từ 40-100 triệu đồng cùng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, xóa nội dung vi phạm; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa; buộc xin lỗi công khai...

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Hội Quảng cáo Thành phố, Sở Công Thương Thành phố, các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN), người nổi tiếng (KOLs)... tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng.

Hoạt động này được triển khai với chủ đề Quảng cáo trên môi trường số - Lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển.

Đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tuyên án 2 năm tù vì tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến vụ quảng cáo và bán sản phẩm kẹo rau củ sai sự thật.

Sở đồng thời phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, trong đó có việc cá nhân lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng.

“Hoạt động quảng cáo phải tuân thủ quy định của pháp luật. Nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia hoạt động quảng cáo không chỉ thực hiện một giao dịch thương mại cá nhân mà còn mang theo uy tín cá nhân để tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Do đó, mọi hành vi thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật đều được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh”, phía Sở cho biết.

Cơ quan quản lý đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng đặt uy tín cá nhân, đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu; nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, tuyệt đối không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Về phía người dân, Sở khuyến khích nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch, mua sắm.

Clip Thùy Tiên chia sẻ trong 1 buổi phỏng vấn

Ảnh, clip: HK, Tư liệu