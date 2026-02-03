Mới đây, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy tham dự sự kiện ra mắt mùa giải MotoGP 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia với tư cách khách mời.

Tuy nhiên, loạt ảnh có mặt của Tiểu Vy trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Trong một số khung hình chụp tại khu vực chung của sự kiện, xuất hiện các biểu tượng liên quan đến nhà cái cá cược trực tuyến. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hành vi quảng bá gián tiếp cho web cá độ, dẫn đến những phản hồi tiêu cực và nghi ngờ về động cơ tham gia của Tiểu Vy.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Ảnh: Tư liệu

Sáng 3/2, Trần Tiểu Vy đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô giải thích rằng mình chỉ tham gia với tư cách khách mời trong khuôn khổ sự kiện MotoGP chính thức, không có bất kỳ hợp tác quảng bá hay liên quan nào đến các hoạt động bên lề, đặc biệt là cá cược.

Cô thừa nhận sơ suất khi chưa kiểm tra kỹ các chi tiết trong khung hình trước khi đăng tải, dẫn đến hiểu lầm. Ngay khi được góp ý, Tiểu Vy đã chủ động gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Hoa hậu chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng, xem đây là bài học quý giá để hoàn thiện bản thân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự theo dõi và góp ý thẳng thắn.

Vụ việc của Tiểu Vy được xem như sự thiếu cẩn trọng đáng trách và nó không phải là trường hợp cá biệt trong showbiz Việt. Trước đây, một số nghệ sĩ từng vướng tranh cãi tương tự khi tham gia sự kiện hoặc chụp ảnh xuất hiện logo nhà cái, dẫn đến cáo buộc quảng bá cờ bạc trực tuyến - hoạt động bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Một số ca sĩ và diễn viên từng bị "soi" vì đăng ảnh tại các sự kiện thể thao hoặc giải trí có yếu tố tài trợ từ nền tảng cá độ dù họ khẳng định chỉ tham gia với vai trò khách mời. Những trường hợp này thường dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và sự nghiệp.

Sự việc của Trần Tiểu Vy một lần nữa là lời cảnh báo cho các nghệ sĩ, hoa hậu và người nổi tiếng. Việc thiếu kiểm soát kỹ lưỡng hình ảnh đăng tải có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, đặc biệt khi liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm bị pháp luật nghiêm cấm.

Minh Phi

Video: TikTok