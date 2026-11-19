Phim ca nhạc khai thác đề tài giang hồ, tội phạm ngày càng phổ biến trên mạng, kéo theo những hệ lụy về nhận thức. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định nghệ sĩ không thể đứng ngoài trách nhiệm pháp lý đối với nội dung mình tham gia.

Sở Văn hóa TPHCM nói về phim ca nhạc giang hồ tràn lan trên mạng

Ngày 13/11, Công an TPHCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm người, trong đó có Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) và Tấn Bo để điều tra về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Nghệ sĩ Hoàng Mèo và Tấn Beo tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Mèo và Tấn Bo bị cáo buộc trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực trên không gian mạng.

Phim có sự tham gia của Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) trong vai ông trùm, cùng nhiều cảnh các nhóm người sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Chia sẻ với VietNamNet trong khuôn khổ cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhận định, các sản phẩm phim ca nhạc, MV khai thác đề tài "giang hồ mạng", tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới thường xuất phát từ mục đích "câu view", chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân.

"Mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung do mình cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng Internet", đại diện Sở nhấn mạnh.

Một cảnh trong phim "Huy bến xe" có sự góp mặt của "Hiệp đen", Hoàng Mèo, Tấn Bo được cơ quan chức năng xác định là vi phạm.

Theo cơ quan này, việc lợi dụng danh nghĩa "sáng tạo nghệ thuật" hay "phim ca nhạc" để lồng ghép các hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí có sự tham gia của những cá nhân, nghệ sĩ vi phạm pháp luật, là hành vi cần bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Về công tác quản lý nội dung trên không gian mạng, đại diện Sở bày tỏ, đơn vị thực hiện rà soát thông tin, dư luận hằng ngày. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm.

"Việc phối hợp nhằm phục vụ công tác xử lý đối tượng vi phạm, đặc biệt đối với những nội dung trên không gian mạng có tốc độ lan truyền nhanh, mang tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội", đại diện Sở thông tin.

Ảnh, clip: FBNV