Thời gian qua, diễn viên Bích Trâm gây chú ý vì những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội. Qua các nền tảng online, diễn viên này mỗi ngày đều quay video, tổ chức livestream và đưa ra những phát ngôn mang tính công kích, xúc phạm một số cá nhân khác.

Đỉnh điểm, nữ diễn viên có những hành động phản cảm như trừng mắt, quát tháo và nằm lăn ra sàn giãy giụa, hay nói chuyện với hình nộm với lời lẽ cay độc. Mỗi clip của cô thu hút hàng chục nghìn lượt xem với những bình luận tiêu cực, tạo tranh cãi trái chiều.

Nhiều người bức xúc, cho rằng Bích Trâm góp phần gây "ô nhiễm" mạng xã hội và lan truyền năng lượng tiêu cực. Hành vi này không chỉ tạo ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ mà còn làm mất đi hình ảnh của chính những người làm nghệ thuật.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết Luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Ngày 5/3/2026, Bộ VHTT&DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng được ban hành nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

Cơ quan quản lý yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật đã được đưa ra.

"Chúng tôi khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sở sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ” - Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết.

Bích Trâm sinh năm 1984. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như: Lời sám hối, Kiếp chồng chung, Dâu bể đường trần...

Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với Linh Tý - con trai của 2 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Linh Tâm - Cẩm Thu. Đôi vợ chồng có một con gái.

