Nhà máy sản xuất sorbitol tại Tây Ninh

Nhà máy SOFAVI từng trải qua giai đoạn đặc biệt thách thức khi đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí logistics tăng vọt và thị trường tiêu thụ thu hẹp. Việc phải tạm dừng vận hành trong thời gian dài để tái cấu trúc là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để doanh nghiệp ổn định nguồn lực.

Ông Phạm Tiến Thịnh - Tổng Giám đốc SOFAVI phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Tiến Thịnh - Tổng Giám đốc SOFAVI chia sẻ: “Việc tái khởi động hôm nay không chỉ là một cột mốc, mà còn khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm giữ vững nền tảng sản xuất để xây dựng chuỗi cung ứng nội địa ổn định, giúp các doanh nghiệp trong nước giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu”.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.078 tỷ đồng (khoảng 41 triệu USD) và công suất thiết kế 30.000 tấn/năm, SOFAVI hiện là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất Sorbitol ở quy mô công nghiệp. Sorbitol là thành phần không thể thiếu trong các ngành thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm cao cấp.

Ông Lê Trung Tuấn - Chủ tịch Hội đồng sáng lập PSD Group phát biểu tại buổi lễ

Nhiều năm qua, thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Việc chủ động được nguồn cung nội địa không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tiến độ mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động địa chính trị toàn cầu.

Ông Lê Trung Tuấn - Chủ tịch Hội đồng sáng lập PSD Group, đơn vị tham gia tái cấu trúc dự án, nhấn mạnh: “SOFAVI không chỉ là một dự án kinh doanh. Chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự tự chủ của ngành hóa dược Việt Nam, đưa các sản phẩm “Make in Vietnam” đạt tiêu chuẩn quốc tế”.

Nhà máy SOFAVI được vận hành theo mô hình sản xuất bền vững, sử dụng 80% nguyên liệu từ tinh bột sắn nội địa không biến đổi gen (Non-GMO). Việc tận dụng lợi thế nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh giúp khép kín chuỗi giá trị từ cánh đồng đến nhà máy, nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao sự trở lại của SOFAVI, coi đây là một điểm sáng của công nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Với tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ, Tây Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo môi trường minh bạch để các dự án công nghệ cao như SOFAVI sớm phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia.

Trong giai đoạn tới, SOFAVI dự kiến hoàn thiện hệ thống theo tiêu chuẩn EU-GMP, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn tự tin vươn tầm xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt)