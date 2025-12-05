Lễ tôn vinh do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 08/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nguồn: Vietnam Report

Thời kỳ cạnh tranh chiến lược và các động lực tăng trưởng

Bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của các doanh nghiệp Dược - Thiết bị y tế & chăm sóc sức khỏe và hệ thống bệnh viện tư nhân (Dược - TBYT & CSSK - BVTN) cho thấy sự tăng trưởng có phân hóa. Theo khảo sát của Vietnam Report, 60,7% doanh nghiệp có doanh thu tăng so với cùng kỳ, song chỉ có 42,9% ghi nhận lợi nhuận tăng, trong khi 35,7% chứng kiến sự sụt giảm.

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp trong ngành, tháng 10-11/2025

60,7% doanh nghiệp cho rằng thị trường CSSK duy trì tăng trưởng nhưng cạnh tranh mạnh, dư địa chủ yếu nằm ở những doanh nghiệp có lợi thế, chiến lược khác biệt. Trong hệ sinh thái CSSK, mỗi nhóm mang đặc trưng vận hành và động lực tăng trưởng riêng.

Nhờ sở hữu danh mục sản phẩm hợp lý, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số, thậm chí lập mức đỉnh mới sau năm 2024 “hụt hơi”. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp hạn chế về quy mô/ cấu trúc vận hành có lợi nhuận sụt giảm đáng kể.

Các doanh nghiệp phân phối và kinh doanh dược phẩm sở hữu hệ thống phân phối lớn, quản trị tồn kho tốt, đẩy mạnh số hóa có doanh thu cải thiện, nhất là kênh ETC và sản phẩm chuyên sâu. Thị trường chứng kiến sự cạnh tranh từ các chuỗi nhà thuốc mở rộng nhanh và xu hướng chuyển sang mô hình phân phối hiện đại.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và phân phối TBYT, CSSK thường biến động mạnh do đặc thù doanh thu và chi phí phụ thuộc. Thị trường được dự báo có tốc độ tăng trưởng kép đạt khoảng 8-9% trong giai đoạn 2026-2030, do nhu cầu đầu tư hạ tầng bệnh viện, chi tiêu y tế tăng, tỷ lệ mắc bệnh mạn tính ngày càng cao.

Lĩnh vực y tế tư nhân là “điểm đến chiến lược” của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. M&A ngành y tế đạt 4,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 21% YoY - cho thấy Việt Nam được xem là thị trường y tế tăng trưởng dài hạn. Khối y tế tư nhân phát triển cả về quy mô, cơ sở vật chất và vai trò trong hệ thống dù còn có sự phân hóa giữa các đơn vị.

Động lực tăng trưởng của thị trường được dẫn dắt chủ yếu bởi sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu y tế (92,9%), trong khi chính sách hỗ trợ của Nhà nước (53,8%), kinh tế vĩ mô ổn định (38,5%), khu vực tư nhân phát triển (38,5%), công nghệ bùng nổ (15,4%) và dòng vốn FDI (7,7%) tạo thêm dư địa phát triển. Đặc biệt, lực cầu mạnh do thực tế nhân khẩu học và dịch tễ học như dân số già hóa nhanh và bệnh mạn tính gia tăng mạnh, thu nhập và nhận thức về sức khỏe của người dân cải thiện, tiềm năng du lịch y tế rộng mở… là nền tảng căn bản, bảo đảm cho tăng trưởng dài hạn của thị trường Việt Nam.

“Vũ khí chiến lược” từ truyền thông thương hiệu

Tình trạng nhập khẩu TBYT không rõ nguồn gốc, sản xuất và kinh doanh thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, mạo danh thương hiệu, quảng cáo sai công dụng vẫn diễn biến phức tạp trên thị trường CSSK Việt Nam, cho thấy tính cấp bách của việc minh bạch và tăng cường quản lý thị trường. Trong đó, truyền thông về sản phẩm, thương hiệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Kết quả phân tích Media Coding của Vietnam Report phản ánh nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc củng cố uy tín, xây dựng niềm tin thương hiệu. Hai nhóm chủ đề Sản phẩm và Hình ảnh/ PR/ Scandals luôn nằm trong 3 nhóm chủ đề xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông.

Nguồn: Dữ liệu Media Coding, từ tháng 10/2024-9/2025

Khoảng cách thế hệ trong tiếp cận thông tin

Một góc nhìn quan trọng từ khảo sát của Vietnam Report: Mạng xã hội đang chi phối mạnh mẽ hành vi tìm kiếm thông tin, trở thành kênh phổ biến nhất với Gen Z (36%), đứng thứ hai ở Gen X (32,6%) và Gen Y (23,6%).

Nếu bác sĩ/ chuyên gia trực tiếp là nguồn thông tin ưu tiên của Gen Y (25,7%), vượt trội so với hai thế hệ còn lại thì vai trò của mạng lưới xã hội gần gũi và kênh truyền thông chính thống rất quan trọng với Gen X. Ngoài ra, dù tỷ lệ sử dụng AI trong tra cứu thông tin sức khỏe còn thấp, chủ yếu là Gen Z (2,0%), nhưng không thể phủ nhận vai trò ngày càng lớn của AI khi các nền tảng y tế được tích hợp nhiều hơn.

Nguồn: Khảo sát người dân, tháng 11/2025

Do đó, chiến lược truyền thông của các doanh nghiệp trong ngành phải đa nền tảng và tùy chỉnh theo từng thế hệ. Với Gen Z, cần tối ưu video ngắn, infographic, nội dung số hóa. Với Gen Y, cần nhiều thông tin chuyên sâu, có trích nguồn. Với Gen X, cần chú trọng truyền hình, báo chí và chuyên gia. Quan trọng là doanh nghiệp phải liên tục theo dõi thị trường, phản hồi nhanh chóng, minh bạch và tạo kết nối thực để lan tỏa thông tin chính thống.

Cùng sự hậu thuẫn từ chính sách hỗ trợ, khung pháp lý hoàn thiện và xu thế chuyển đổi số, hệ sinh thái CSSK Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ và phát triển bền vững, khẳng định khát vọng vươn tầm, đóng góp sâu hơn trong kỷ nguyên mới.

(Nguồn: Vietnam Report)