Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 - 2026 diễn ra tại quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), quy tụ nhiều ngôi sao trong ngành công nghiệp phim ảnh bản xứ.

Việc Hyun Bin thắng Nam diễn viên truyền hình xuất sắc cho vai diễn trong Made in Korea của Disney+, vẻ đẹp thanh lịch của Son Ye Jin ở hàng ghế khách mời và tương tác giữa hai người gây sốt mạng xã hội.

Theo OSEN, khi Hyun Bin lên sân khấu phát biểu nhận giải, vợ anh - Son Ye Jin nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video, chụp ảnh với "ánh nhìn trìu mến, không giấu được nụ cười hạnh phúc".

Son Ye Jin và Hyun Bin nổi bật trên thảm đỏ Baeksang 2026. Ảnh: MK

Hyun Bin phát biểu khi nhận cúp Thị đế: "Dù phim trường là nơi làm việc vô cùng khắc nghiệt nhưng tôi đã tìm thấy niềm vui trong suốt quá trình ghi hình. Mỗi khoảnh khắc được hóa thân và cùng 'hít thở' với một nhân vật đầy sức hút như vậy, tôi đều cảm thấy vô cùng phấn khích và thú vị. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Woo Min Ho vì đã dành tặng cho tôi một nhân vật tuyệt vời đến thế".

Ngay sau đó, anh nhắc đến vợ con: "Hơn bất cứ ai, gửi tới người vợ yêu dấu Ye Jin đang ngồi ngay phía trước tôi đây: Anh thực sự cảm ơn và yêu em rất nhiều! Anh cũng yêu con trai của chúng ta nữa. Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành vì em đã luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ anh hết mình trong suốt quá trình quay phim".

Phát biểu ngọt ngào của Hyun Bin khiến khán phòng vỡ òa còn Son Ye Jin cười tít mắt, phải buông điện thoại.

Các tờ báo Hàn như Starnews, MK, MBN/MoneyToday... đều đưa tin về chi tiết này. Họ mô tả Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi thế kỷ" và tương tác giữa họ trở thành điểm nhấn đặc biệt của sự kiện trao giải.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng Hyun Bin cũng gây sốt. Không chỉ việc Hyun Bin gọi Son Ye Jin là "người vợ yêu dấu", chi tiết anh nhắc đến con trai cũng khiến khán giả thích thú, cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng với biệt danh "Ông chồng quốc dân".

Diễn viên Shin Hye Sun, tài tử Park Bo Gum, Ca sĩ - diễn viên Yoona, diễn viên Kim Go Eun, diễn viên Shin Se Kyung, ca sĩ - diễn viên Suzy dự thảm đỏ Beaksang.

Mi Lê (theo OSEN)