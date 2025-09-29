Xu hướng này được gọi là wellness - chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần. Wellness không còn là “chuyện xa xỉ”, mà đang trở thành một nhu cầu tất yếu - đã và đang trở thành một phong cách sống bền vững, đặc biệt ở các quốc gia phát triển.

Sống khỏe chủ động - từ trào lưu đến phong cách sống

Theo Global Wellness Institute, ngành wellness toàn cầu đạt giá trị hàng nghìn tỷ USD mỗi năm và vẫn tăng trưởng đều đặn. Đây không còn là trào lưu, mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu: phòng bệnh thay vì chữa bệnh, sống khỏe ngay từ hôm nay thay vì chờ đến lúc cơ thể lên tiếng.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Sau đại dịch, người Việt quan tâm nhiều hơn đến việc chủ động chăm sóc bản thân: cải thiện giấc ngủ, giải tỏa stress, duy trì thể lực bằng cách kết hợp dinh dưỡng, vận động và trị liệu khoa học. Trong đó, tắm Onsen và xông Jjimjilbang - liệu pháp truyền thống của Nhật Bản và Hàn Quốc - ngày càng được ưa chuộng vì hiệu quả hiệu quả kép: chăm sóc cả thể chất và tinh thần.

Onsen & Jjimjilbang - “Cặp đôi” liệu pháp cho lối sống khỏe chủ động



Onsen - Liệu pháp tốt cho giấc ngủ

Onsen - Thanh lọc cơ thể, cải thiện giấc ngủ

Onsen - liệu pháp lâu đời của Nhật Bản - giúp giãn nở mạch máu, tăng tuần hoàn, giảm đau nhức cơ xương khớp. Các vi khoáng chất trong nước nóng còn hỗ trợ thải độc, nuôi dưỡng làn da.

“Tắm Onsen đều đặn giúp tôi ngủ sâu hơn, vai gáy đỡ đau mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng”, chị Lê Thị M. (41 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Jjimjilbang - Đào thải độc tố, cân bằng cảm xúc

Jjimjilbang - hình thức xông hơi phổ biến tại Hàn Quốc - chú trọng đào thải độc tố và cân bằng cảm xúc. Khi xông hơi luân phiên giữa các phòng nhiệt cao và phòng nhiệt lạnh, quá trình trao đổi chất tăng lên, hệ miễn dịch được kích hoạt. Các nghiên cứu cho thấy, xông Jjimjilbang đều đặn có thể cải thiện viêm khớp, giảm lo âu và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ là giải pháp phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe chủ động còn mang lại giá trị tinh thần: một cơ thể sạch khỏe, một tâm trí bình an. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người, đặc biệt trong độ tuổi 35 - 64, đã coi việc trải nghiệm Onsen hay Jjimjilbang định kỳ như một phần của lối sống, giống như tập thể dục hay ăn uống khoa học.

Amare - Tổ hợp Onsen & Jjimjilbang giữa lòng Hà Nội

Amare - Tiên phong kết hợp Onsen & Jjimjilbang giữa lòng Hà Nội

Nắm bắt xu hướng chăm sóc chủ động này, Amare tiên phong xây dựng một tổ hợp chăm sóc sức khỏe từ tự nhiên ngay giữa lòng thủ đô. Với diện tích hơn 3.000m², Amare kết hợp Onsen, Jjimjilbang cùng các dịch vụ trị liệu khác, mang đến hành trình wellness trọn vẹn cho người dân thành phố.

Onsen ở Amare với 3 bể đặc trưng: Bể lụa ứng dụng công nghệ microbubble, làm sạch sâu, cải thiện tuần hoàn và giấc ngủ; Bể khoáng giàu vi chất, hỗ trợ da sáng mịn, giảm đau mỏi cơ khớp; Bể lạnh khoảng 15℃, mang lại sự sảng khoái, phục hồi nhanh sau vận động.

Hệ thống phòng xông Onsen có xông khô giúp tăng cường chuyển hóa, trẻ hóa da, hỗ trợ viêm khớp. Xông ướt sử dụng thảo dược tự nhiên, thông thoáng đường hô hấp, giải tỏa căng thẳng.

Jjimjilbang với 9 phòng xông trị liệu đa dạng: từ đá núi lửa, đá muối Himalaya đến phòng sắc màu, hang hồng ngoại, phòng tuyết lạnh - mỗi phòng mang công năng riêng, từ đào thải độc tố, cân bằng năng lượng đến tăng cường miễn dịch.

Hang hồng ngoại - Liệu pháp nhiệt giúp tăng cường tuần hoàn máu

Đại diện Amare cho biết: “Với triết lý “Đánh thức hạt giống bản thể - Nuôi dưỡng sức khỏe vẹn toàn”, chúng tôi mong muốn mang đến cho mỗi người một hành trình wellness thực sự, nơi thân và tâm cùng được chăm sóc”.

Trong bối cảnh sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, những mô hình như Amare cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận của người dân đô thị: từ chữa bệnh sang chủ động nuôi dưỡng thân - tâm. Khi wellness dần trở thành phong cách sống tất yếu, các tổ hợp chăm sóc toàn diện được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

(Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Health Care)