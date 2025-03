Lúc 10h ngày 15/3, Hòa Minzy tưng bừng thông báo MV Bắc Bling đạt 52 triệu lượt xem. Một ngày sau, cụ thể là 15h 16/3, MV này thu về 57,5 triệu lượt xem. Với mức tăng trưởng mạnh, lên tới hơn 5 triệu một ngày như vậy, Hoà Minzy có lẽ không cần dè chừng bất cứ đối thủ nào, ngay cả khi người đó là Soobin và ngay cả khi Bắc Bling đã đi qua giai đoạn gây sốt nhất.

Hòa Minzy cản bước Soobin

Đã lâu Vpop mới có MV đạt sức ảnh hưởng lớn tới như vậy. So với Đừng làm trái tim anh đau, MV đạt 50 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2024 (24 ngày), Bắc Bling thậm chí đột phá hơn cả về lượt xem. Độ thảo luận về MV những ngày này đã giảm sút bởi quá nhiều scandal khác nhau nhưng vẫn thuộc top sản phẩm Việt gây chú ý nhất trong khoảng một năm trở lại đây.

Theo kết quả hiển thị của YouTube Charts tối 16/3, Bắc Bling vẫn đứng hạng 3 Video nhạc hàng đầu tuần 28/2-6/3, mục phổ biến nhất. Hạn chế về mặt nhạc số nhưng Bắc Bling là thắng lớn về lượt xem.

MV Bắc Bling vẫn dẫn đầu cuộc đua mà khó đối thủ nào vượt qua. Đó là kết quả của sự đầu tư lớn về mặt hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Sức cạnh tranh của Bắc Bling là quá lớn, khiến vị trí top 1 thịnh hành không thể “đổi chủ” trong suốt nửa tháng qua, dù cũng có những tên tuổi mới tung ra sản phẩm âm nhạc.

Một trong số đó là Soobin với MV Dancing in the dark. “Vũ khí” lợi hại nhất của Soobin trong dự án này chính là sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy, người vướng tin đồn tình cảm với anh suốt thời gian qua. Bài hát này được Soobin sáng tác từ năm 2018 sau đó đưa nó vào album Bật nó lên phát hành giữa năm 2024. Dancing in the dark thuộc sở trường của Soobin với giai điệu R&B kết hợp ballad. Trong vùng an toàn, nam ca sĩ thể hiện bài hát ngọt ngào, tình cảm, bù đắp cho phần giai điệu, bố cục lẫn điệp khúc chưa thật đột phá, mới mẻ.

So với phần âm nhạc an toàn, hình ảnh của Dancing in the dark được chú ý, bàn tán hơn cả. Bối cảnh cổ điển, hình ảnh lãng mạn và đặc biệt là tương tác ăn ý, ngọt ngào giữa Soobin với tình tin đồn Thanh Thủy gây xôn xao mạng xã hội. Dẫu cho yếu tố hình ảnh đã phần nào làm lu mờ đi âm nhạc nhưng tổng thể đây vẫn là sản phẩm chỉn chu, lãng mạn, hòa quyện các yếu tố. Tuy nhiên, với khoảng 1 triệu lượt xem mỗi ngày, Dancing in the dark chưa thể vượt qua Bắc Bling. Soobin đang tạm thời bị cản bước và nằm ở vị trí thứ 2 của top thịnh hành.

Những đoạn clip của Thanh Thủy và Soobin viral khắp các nền tảng mạng xã hội nhưng bằng đó chưa đủ để MV Dancing in the dark vượt qua Bắc Bling. Ảnh: FBNV.

Negav, Hoaprox chưa thể xoay chuyển tình thế

Sau Bắc Bling, rất nhiều sản phẩm âm nhạc Việt được phát hành nhưng sức nóng từ MV của Hòa Minzy không vì thế bị giảm sút. Negav bước vào cuộc chiến với MV Đã lâu rồi bất ngờ được tung ra ngày 8/3. Có thể bởi những ồn ào nổ ra năm 2024 nên với 2 sản phẩm gần nhất, Negav đều "không kèn không trống", khác hẳn cách quảng bá của nam rapper này khi anh tung ra MV Mình anh thôi cách đây 6 tháng.

Tuy nhiên, với lượng fan sẵn có từ Anh trai "say hi", Negav vẫn đạt thành tích khá tốt. Chưa thể "lật đổ" Bắc Bling nhưng MV Đã lâu rồi leo được lên hạng 5 top thịnh hành dù bài nhạc chỉ dễ nghe, ca từ trong sáng, dễ thương.

Hoaprox với Afterglow kết hợp K-391 và Nick Strand đáng tiếc khi chưa đạt được con số khả quan. Được đăng trên kênh của nhà sản xuất Na Uy K-391, Afterglow đạt 78.000 lượt nghe sau 2 ngày, con số này báo hiệu ca khúc khó có thể bật lên thành hit. Theo Hoaprox chia sẻ, Afterglow như sự cứu cánh cho anh sau một năm gặp nhiều khó khăn về mặt cảm xúc.

Hoaprox kết hợp với DJ Na Uy Nick Strand trong sản phẩm mới. Ảnh: NVCC.

Afterglow là một ca khúc Techno, House hòa quyện dấu ấn âm nhạc riêng biệt của 3 nghệ sĩ, mang đến sự kết hợp giữa âm thanh tràn đầy năng lượng, tươi mới, nhịp điệu sống động và cảm giác hoài cổ. Giai điệu và chủ đề của Afterglow phản ánh khát khao được sống lại những cảm xúc mãnh liệt và trân trọng ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Dù gợi lên nỗi nhớ, ca khúc không mang màu sắc u buồn.

Không đầu tư quá nhiều mặt hình ảnh mà thiên về dạng visualizer, ê-kíp lấy tông màu chủ đạo là cam trong xuyên suốt sản phẩm, tạo ấn tượng về thị giác. Có giai điệu ấn tượng với đoạn drop bắt tai nhưng Afterglow đang rất bất lợi về lượt xem.

Cũng dùng chiêu bài tình cảm để dọn đường ngày trở lại, nhưng Vương Anh Tú và Myra Trần cũng phải chịu cảnh “thua cuộc” trong cuộc đấu với những đối thủ quá mạnh. Cách đây ít ngày, cả Vương Anh Tú và Myra Trần úp mở hình ảnh như lễ cưới, khiến không ít khán giả lầm tưởng họ kết hôn. Thế nhưng đó chỉ là một lễ cưới trong MV.

Ngày hai đứa chung đôi của Vương Anh Tú và Myra Trần được giới thiệu là MV nhưng thực chất giống video live performance hơn. Trong trang phục cô dâu chú rể, hai ca sĩ đứng yên hát và không có sự thay đổi bối cảnh. Về mặt âm nhạc, Ngày hai đứa chung đôi là một bản ballad không đột phá về giai điệu nhưng nổi bật ở cách hai ca sĩ thể hiện đầy cảm xúc, ngọt ngào và ăn ý. Với gần 280.000 lượt xem sau 4 ngày đăng tải, Vương Anh Tú và Myra Trần đã thực sự bị đối thủ bỏ xa.

Lâm Bảo Ngọc cũng có sản phẩm mới ở giai đoạn này. Nữ ca sĩ vẫn trung thành với thể loại ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào ở MV vừa ra mắt mang tên I'm Sorry. Sản phẩm này mang về cho Lâm Bảo Ngọc 447.000 lượt xem sau 5 ngày. Con số này còn khiêm tốn so với thị trường âm nhạc