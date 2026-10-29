Với mạng lưới giao nhận toàn quốc cùng các phương thức vận chuyển linh hoạt, SPX Express (SPX) đang hỗ trợ nhà bán trực tuyến đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng phạm vi kinh doanh và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Theo báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2026 (EBI 2026), 90% người được khảo sát cho biết đã từng mua hàng qua mạng. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ giao nhận cũng ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Khảo sát của Milieu năm 2025 cho thấy, 7/10 người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn hoặc gia tăng mua sắm từ những nhà bán cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, giao hàng ổn định và các tiện ích như đổi trả linh hoạt. Đáng chú ý, 40% người được khảo sát sẵn sàng trả thêm để nhận hàng nhanh hơn.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn đối tác vận chuyển có mạng lưới rộng, năng lực vận hành phù hợp và đa dạng phương thức giao nhận trở thành một trong những yếu tố giúp nhà bán nâng cao khả năng phục vụ khách hàng.

Đáp ứng nhu cầu này, SPX Express phát triển các dịch vụ vận chuyển trên nền tảng mạng lưới giao nhận toàn quốc, kết hợp hạ tầng và năng lực xử lý hàng hóa của mình.

Giao hàng liên tỉnh, kết nối khách hàng trên toàn quốc

Với phương thức giao liên tỉnh, SPX kết nối người gửi, nhà bán trực tuyến và người nhận trên toàn quốc tại 34 tỉnh, thành, từ nông thôn đến thành thị. Mạng lưới hiện có hơn 1.000 bưu cục, cùng hệ thống trung tâm phân loại trải dài từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh độ phủ, năng lực xử lý hàng hóa cũng là một phần trong mạng lưới giao liên tỉnh. Trung tâm phân loại tại Bắc Ninh có diện tích khoảng 100.000 m² đang hỗ trợ xử lý và luân chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch, trung tâm phân loại tự động tại Hưng Yên với diện tích khoảng 170.000 m² dự kiến vận hành từ năm 2027, góp phần bổ sung năng lực xử lý cho mạng lưới.

Một chủ hộ kinh doanh đặc sản đóng gói tại Đà Nẵng chia sẻ: “Cửa hàng của tôi ở Đà Nẵng, chuyên bán các loại đặc sản địa phương đóng gói. Khách hàng không chỉ ở miền Trung mà còn có nhiều người đặt mua từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khi sử dụng SPX, tôi thuận tiện hơn trong việc gửi hàng cho khách ở các tỉnh khác nhau”.

Theo chủ hộ kinh doanh này, hàng hóa thường đến tay khách tại các địa phương khác sau khoảng 3 ngày, đáp ứng khá tốt nhu cầu giao nhận của cửa hàng và người mua.

SPX phát triển mạng lưới giao nhận liên tỉnh, kết nối người gửi và người nhận tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong quá trình gửi hàng, SPX hỗ trợ người gửi in mã vận đơn và theo dõi hành trình đơn hàng trên website hoặc ứng dụng. Các tiện ích này giúp nhà bán thuận tiện hơn khi chuẩn bị, bàn giao hàng hóa và cập nhật tình trạng vận chuyển cho khách hàng.

Giao hỏa tốc nội thành, đáp ứng nhu cầu nhận hàng nhanh

Bên cạnh nhu cầu vận chuyển liên tỉnh, tốc độ giao hàng cũng là yếu tố được nhiều người mua quan tâm, đặc biệt với các đơn hàng thời trang và sản phẩm cần nhận trong ngày.

Một nhà bán hàng thời trang tại TP.HCM, kinh doanh trên mạng xã hội, chia sẻ: “Sau khi chọn được sản phẩm, khách thường hỏi bao lâu sẽ nhận được hàng, đặc biệt là khách ở nội thành sẽ muốn có hàng trong ngày sớm nhất có thể. Khi đó, đặt giao hỏa tốc sẽ đáp ứng được nhu cầu”.

SPX là đơn vị vận chuyển thường xuyên được nhà bán này lựa chọn. Dịch vụ Giao hỏa tốc của SPX áp dụng cho các đơn hàng có khối lượng dưới 30kg và đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước đóng gói riêng, phù hợp với nhu cầu giao nhanh các mặt hàng thời trang và sản phẩm gọn nhẹ.

Để rút ngắn thời gian vận chuyển, SPX vận hành giao hỏa tốc theo luồng riêng, tài xế lấy hàng trực tiếp từ người gửi và giao đến người nhận mà không qua bưu cục hoặc trung tâm phân loại, từ đó giúp giảm các khâu ở giữa và hạn chế thời gian chờ.

Trong quá trình giao hàng, việc chủ động trao đổi với khách và tính toán lộ trình cũng góp phần đáp ứng yêu cầu về thời gian. Chị Nguyễn Thị Hải Trầm - tài xế phụ trách giao hỏa tốc của SPX tại TP.HCM chia sẻ, “Khi giao hỏa tốc, tôi phải tính cả đường đi lẫn thời gian khách có thể nhận hàng. Khi khách đột xuất không nhận được hàng hoặc gặp đường kẹt xe, tôi linh hoạt điều chỉnh lịch trình”.

SPX không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, góp phần mang đến sự an tâm cho người gửi và người nhận.

Với định hướng “đâu cũng ship”, SPX kết hợp độ phủ mạng lưới với đa dạng phương thức giao nhận, giúp nhà bán chủ động phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương và đáp ứng nhu cầu nhận hàng đa dạng.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 10/2026 Trong tháng 10/2026, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho tất cả các nhà bán và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán mới. Để được tư vấn dịch vụ vận chuyển SPX, vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6885 - phím 1.

Phương Dung