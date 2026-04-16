Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0h ngày 16/4. Theo đó, xăng E5 RON92 không cao hơn 22.592 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 1.169 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định giảm giá dầu diesel 1.928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống còn 31.041 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó có việc Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz; kỳ vọng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột; cùng với diễn biến căng thẳng Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong đó, giá xăng RON92 thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 16/4 và kỳ điều hành ngày 9/4 là 126,104 USD/thùng, tăng 5,56%; xăng RON95 có giá 131,814 USD/thùng, tăng 4,76%; dầu diesel giảm 5,68%, xuống còn 172,872 USD/thùng; dầu mazut giá 651,45 USD/tấn, tăng 1,45%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, thông báo một số khoản chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu và thông báo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam và các chỉ đạo của Chính phủ, ở kỳ điều hành ngày 16/4, liên Bộ Công Thương và Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, ở kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà tiếp tục trích lập quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 800 đồng/kg với dầu mazut. Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 3 phiên liên tiếp.

Cơ quan điều hành cũng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn các nước trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, ngày 12/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, từ 0h ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít;

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

“Ngày 16/4 - thứ Năm là ngày liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành định kỳ theo quy định”, Bộ Công Thương cho hay.

Sau khi áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong điều hành, Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.