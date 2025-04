Lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần thứ 7 mang tên Chúng ta là một (We Are Together) diễn ra ngày 3 và 4 tháng 5 tại First Outdoor Concert Hall (Nhà hát ngoài trời số 1), thành phố Suwon, Hàn Quốc.

Ca sĩ ST Sơn Thạch, Ái Phương. Ảnh: BTC

Sự kiện có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như Cara Phương, ST Sơn Thạch, Ái Phương, (S)TRONG Trọng Hiếu. Từ phía Hàn Quốc, có các ca sĩ Lyn và Punch, nổi tiếng với những bản nhạc phim truyền hình, sẽ trình diễn các ca khúc nhạc phim đình đám như My Destiny (Vì sao đưa anh tới), Ngược dòng thời gian (Mặt trăng ôm mặt trời), Stay with me (Yêu tinh), Every time (Hậu duệ mặt trời).

Đặc biệt, nhân dịp lễ hội diễn ra trước Ngày Thiếu nhi Hàn Quốc 5/5, sẽ có các hoạt động đặc biệt dành cho gia đình và trẻ em như biểu diễn ảo thuật bong bóng.

Đạo diễn người Hàn Quốc Lee In Sik.

Đạo diễn Lee In Sik chia sẻ, sự kiện là cơ hội để khoảng 300.000 người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc cùng với những người yêu mến văn hóa Hàn - Việt có thể gặp gỡ và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa.

Ông Lee In Sik cho biết, trước khi lựa chọn Cara Phương, ST Sơn Thạch, Ái Phương... tham dự Lễ hội Chúng ta là một, ban tổ chức đã khảo sát. "Đa phần người Việt Nam tại Hàn Quốc đều mong muốn những ca sĩ này góp mặt tại lễ hội", Lee In Sik cho biết.

Ông Lee In Sik chia sẻ thêm, lễ hội diễn ra đúng dịp người dân Việt Nam háo hức kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, vì thế ông sẽ bàn thêm với ê-kíp về việc đưa các bài hát có chủ đề hướng về ngày hội non sông của dải đất hình chữ S.

Lễ hội Chúng ta là một là sự kiện hàng năm, người tham gia đều được miễn phí vé. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.