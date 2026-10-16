Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 với hai hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch.

Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Metal) được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 với hai hạng mục: Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence Award) và Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch (Corporate Integrity & Governance Excellence Award).

Thành tích này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và theo đuổi định hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực kim loại công nghiệp.

Được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia từ năm 2007, APEA là giải thưởng nhằm ghi nhận những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật trong kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đến nay, giải thưởng đã được triển khai tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Nguyễn Minh Tú – Phó Chủ tịch Tập đoàn Stavian kiêm Chủ tịch HĐQT Stavian Industrial Metal (bên trái) đại diện nhận giải “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á” tại APEA 2026.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á ghi nhận quá trình phát triển và mở rộng hoạt động của Stavian Industrial Metal trong chuỗi giá trị kim loại công nghiệp. Là thành viên của Tập đoàn Stavian – Tập đoàn hàng đầu về hạ tầng với bốn trụ cột gồm Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại, Stavian Industrial Metal kế thừa lợi thế từ nền tảng hệ sinh thái và mạng lưới hơn 20.000 khách hàng, đối tác tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hệ thống hơn 5 khu công nghiệp và khu công nghệ số, hơn 40 trung tâm logistics trong nước và quốc tế.

Hoạt động trong lĩnh vực gia công, đầu tư sản xuất và thương mại kim loại công nghiệp, Stavian Industrial Metal cung cấp các giải pháp toàn diện về thép, nhôm, đồng và kẽm. Với mô hình gia công thương mại toàn cầu, Công ty kết nối các khâu từ cung ứng nguyên liệu, gia công, bao tiêu đến phân phối sản phẩm, kết hợp các giải pháp logistics, tài chính và quản trị rủi ro nhằm tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển 5 mô hình kinh doanh và 25 giải pháp, tạo nền tảng để mở rộng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh kết quả phát triển kinh doanh, giải thưởng Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch cũng là minh chứng cho những nỗ lực của Stavian Industrial Metal trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và tích hợp các yếu tố phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tú – Phó Chủ tịch Tập đoàn Stavian kiêm Chủ tịch HĐQT Stavian Industrial Metal (bên trái) đại diện nhận giải “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á” tại APEA 2026.

Trong hoạt động điều hành, Công ty chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu và dự báo nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định và khả năng thích ứng trước biến động của thị trường.

Tại sự kiện, đại diện Stavian Industrial Metal, ông Nguyễn Minh Tiệp – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Chúng tôi kiên định với định hướng gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng kim loại công nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chủ động đón đầu xu hướng chuyển dịch xanh. Trên cơ sở đó, Công ty phát triển danh mục kim loại xanh, bao gồm thép xanh, sắt xốp xanh (DRI/HBI), nhôm xanh và nhôm tái chế; đồng thời mở rộng các giải pháp quản trị phát thải và dịch vụ tín chỉ carbon, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc. Trên nền tảng hệ sinh thái của Tập đoàn Stavian, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển các giải pháp có giá trị gia tăng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kim loại toàn cầu.”

Trong định hướng phát triển kim loại xanh, năm 2025, Stavian Industrial Metal và ACME Group (Ấn Độ) đã ký kết các điều khoản ràng buộc cho hợp đồng bao tiêu dài hạn sản phẩm HBI & DRI xanh, hướng tới bao tiêu độc quyền tại thị trường Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ, với sản lượng lên tới 800.000 tấn/năm trong thời hạn 10 năm.

Đoàn đại diện Stavian Industrial Metal tại APEA 2026.

Hai hạng mục giải thưởng APEA 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Stavian Industrial Metal trong quá trình phát triển, đồng thời khẳng định định hướng kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, quản trị minh bạch và trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục củng cố năng lực nội tại, thích ứng với những chuyển biến của thị trường và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực kim loại công nghiệp.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian)