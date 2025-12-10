6/12 - Ngày Dopamine khiến FOREVER “bay sạch”

Từ sớm, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng dài tại Thiso Mall Sala (TP.HCM), chờ đợi giây phút bộ sưu tập ForeverFOREVER chính thức mở bán. Khu vực trưng bày cũng nhanh chóng được phủ kín bởi dòng người đổ về trải nghiệm từng thiết kế - từ vòng tay, nhẫn, bông tai đến charm. Ngay trong ngày đầu mở bán, toàn bộ sản phẩm đã "cháy sạch". Không ít fan còn sẵn sàng mua nhiều món cùng lúc, vừa để sở hữu trọn bộ, vừa thể hiện tình cảm dành cho thần tượng.

Bạn Gia Linh (20 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đã chờ ngày sở hữu bộ sưu tập từ khi STYLE by PNJ nhá hàng thiết kế đầu tiên. Đến khi thực sự đeo trên tay món phụ kiện, cảm giác như mọi nỗ lực chờ đợi đều trở nên xứng đáng”.

Trong khi đó, bạn Yến Nhi (22 tuổi, TP.HCM) bày tỏ sự thích thú trước thiết kế của bộ trang sức: “Bộ sưu tập mang phong cách tối giản, hiện đại đúng gu của mình. Nhìn tận mắt còn đẹp hơn trên ảnh, nên mình đã chọn mua cả nhẫn và vòng tay để dễ dàng mix & match với trang phục hằng ngày”.

Bộ sưu tập ForeverFOREVER “cháy hàng” trong ngày mở bán. Ảnh: STYLE by PNJ

Cũng trong đợt mở bán này, STYLE by PNJ dành tặng các Dopamine cơ hội trở thành một trong 25 fan may mắn được tham dự buổi fansign riêng cùng “chàng Bống” khi sở hữu bất kỳ thiết kế nào thuộc bộ sưu tập ForeverFOREVER. Chính “đặc quyền” này đã góp phần khiến không khí mua sắm thêm sôi động, khi niềm vui sở hữu trang sức mang dấu ấn idol song hành cùng sự háo hức chờ đợi khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng.

Những gương mặt rạng rỡ khi sở hữu hộp trang sức lấp lánh trở thành minh chứng sống động cho sức hút của ForeverFOREVER - một bộ sưu tập không chỉ được săn đón như một sản phẩm thời trang, mà còn được nâng niu bằng cảm xúc chân thành của cộng đồng Dopamine.

Sức hút thần tượng kết hợp thời trang - công thức tạo cú hit ForeverFOREVER

Màn sold-out của bộ sưu tập ForeverFOREVER không chỉ là thành tích thương mại ấn tượng, mà còn khẳng định bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa thần tượng của STYLE by PNJ - thương hiệu phụ kiện thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam.

Chiến lược của thương hiệu tập trung vào việc mở rộng hợp tác cùng nghệ sĩ, từ đó cho ra đời những bộ sưu tập mang cá tính riêng, vừa thời trang vừa truyền tải câu chuyện ý nghĩa. Mỗi thiết kế không chỉ làm đẹp cho phong cách hằng ngày, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Ở ForeverFOREVER, tinh thần kết nối ấy được thể hiện rõ nét qua biểu tượng vô cực được tạo hình từ hai chữ D - đại diện cho nghệ danh Dương Domic và tên FC chính thức Dopamine. Đây không chỉ là thiết kế ý nghĩa, mà còn là biểu tượng gắn kết gợi nhắc lời hẹn đồng hành vô hạn giữa idol và fandom, biểu tượng gắn kết những trái tim chung nhịp yêu thương dành cho “chàng Bống”.

Bộ sưu tập ForeverFOREVER lấy cảm hứng từ nghệ danh Dương Domic và tên FC Dopamine để tạo thành biểu tượng vô cực. Ảnh: STYLE by PNJ

Bên cạnh thiết kế tinh tế và hiện đại, STYLE by PNJ còn chú trọng kiến tạo trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi fan không chỉ mua sắm mà còn kết nối trực tiếp với nhau và với thần tượng. Từ booth chụp ảnh, hàng trăm bạn trẻ cùng đeo ForeverFOREVER check-in, đến hàng nghìn bài đăng lan tỏa trên mạng xã hội - tất cả cho thấy: khi thời trang chạm đúng cảm xúc fandom, nó vượt xa giá trị thẩm mỹ để trở thành biểu tượng gắn kết và niềm tự hào chung.

Tiếng hò reo vang dội, ánh mắt xúc động và những lời chia sẻ chân thành từ Dương Domic đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đẹp, đọng lại trong lòng Dopamine. Ảnh: STYLE by PNJ

Thành công của bộ sưu tập ForeverFOREVER khẳng định cam kết dài hạn của STYLE by PNJ trong việc xây dựng cộng đồng fandom fashion và tạo nên không gian phong phú và đầy màu sắc cá nhân cho giới trẻ năng động.

Ngọc Minh