Từ Á quân Sao Mai thành Đại uý chuyên nghiệp

- Nhiều người bất ngờ khi thấy chị tham gia biểu diễn trong 2 ngày 6,7/11 ở Lễ hội Jazz Việt Nam diễn ra từ 6-8/11 ở Đà Lạt, đây có phải địa hạt mới Hồng Hạnh muốn chinh phục?

Đoàn Hồng Hạnh rất vinh dự khi lần đầu tiên được góp mặt tham gia biểu diễn tại Lễ hội Jazz Việt Nam 2026. Đây là thể loại nhạc với tôi khá nhiều bỡ ngỡ nhưng nhận lời tham gia để biết giới hạn của chính mình ở đâu và có cơ hội thử sức với những chất liệu âm nhạc mới mẻ, những sân chơi lớn.

Ca sĩ Hồng Hạnh trước khi biểu diễn ở Lễ hội Jazz Việt Nam diễn ra tại Đà Lạt. Ảnh: NVCC

Trên cương vị là một vocal tham gia cùng Yellow Star Bigband - một trong những band nhạc hàng đầu Việt Nam đến từ trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, tôi sẽ mang tới chương trình 2 sáng tác của ca/nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Đó là ca khúc No more love cùng bản phối mới đậm chất funky và ca khúc Say song ca cùng ca sĩ Quang Huy.

- Vốn quen thuộc với khán giả qua dòng nhạc nhẹ, hình như chưa ai từng thấy chị thể nghiệm với Jazz, vì sao lại có sự "lấn sân" này? Lần đầu biểu diễn ở một lễ hội Jazz chị có áp lực?

Những khán giả đã từng theo dõi tôi tại từ Sao Mai 2022 cũng biết trong những đêm thi tôi đã hát nhiều thể loại âm nhạc như dance, jazz và rock. Do vậy đối với tôi không phải lần đầu thử sức với thể loại nhạc này chỉ là những năm qua tôi chưa thực sự nghiên cứu sâu hơn về jazz, những cách hát mới và cách phiêu sao cho thăng hoa.

Ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh

Lần này, tôi có cơ hội thử sức với những thử thách mới với mình là một niềm vinh dự và bên cạnh đó cũng khá hồi hộp vì chương trình quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong nước và quốc tế như: Lisa Ono (Nhật Bản), Raul Midón (Mỹ), Nik West (Mỹ), Diva Trần Thu Hà, ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Hoài Sa. Hơn nữa chương trình do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn chỉ đạo nên không tránh khỏi lo lắng và áp lực.

- Jazz là thể loại kén khán giả ở Việt Nam so với nhạc nhẹ và cũng là loại hình âm nhạc phóng khoáng, đòi hỏi độ phiêu của cả ca sĩ và ban nhạc, chị tìm thấy điều gì thú vị của thể loại nhạc này? Cái khó khi hát Jazz là gì?

Jazz đúng là một thể loại nhạc rất kén khán giả ở Việt Nam nhưng cũng vẫn có những tệp khán giả riêng. Dòng nhạc này đòi hỏi người nghệ sĩ thể hiện phải có tính cách phóng khoáng, tâm hồn thật sự bay bổng, phải có được một sự hoà quyện giữa người hát và ban nhạc khi trình diễn. Hát jazz là một thử thách lớn ngay cả với những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc vững, vì thể loại này đòi hỏi sự kết hợp giữa cảm thụ nhạc lý sâu sắc và sự tự do trong biểu đạt, ca sĩ đóng vai trò như 1 nhạc cụ và đôi khi còn phải phiêu như một nhạc cụ vậy.

Khi tập 2 ca khúc này tôi cũng phải tìm tòi khá nhiều cách xử lý khác nhau để thể hiện đúng tinh thần của thể loại nhạc này. Lúc đầu rất khó khăn, rồi dần dần tôi nghe jazz mỗi ngày, nghe những câu phiêu một thời gian quen dần và hát được. Có thể tuy chưa thật sự hoàn hảo nhưng ít nhất bản thân cũng đã nghiên cứu tìm tòi và hát được thể loại nhạc khá khó này.

Á quân Sao Mai 2022.

- Đã 4 năm kể từ khi đăng quang Á quân Sao Mai, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Hồng Hạnh đã thay đổi ra sao? Với chị, đây có phải bệ đỡ quan trọng trong sự nghiệp ca hát?

Tròn 4 năm bước ra từ Sao Mai 2022 với danh hiệu Á quân, cũng là một chặng đường không ngắn cũng không quá dài, trong những năm qua tôi đã nỗ lực cố gắng để được sống với nghề ca hát, cống hiến và thoả sức đam mê với nghề.

Tôi hiện đang là Đại uý chuyên nghiệp thuộc Đoàn văn công quân chủng Hải quân. Hơn 3 năm vào quân ngũ, tôi tập trung biểu diễn tại các điểm đảo, đơn vị cũng như đối ngoại quốc phòng tại các quốc gia cùng các đoàn công tác của Hải quân, hát những ca khúc chính trị, mang đậm chất lính và tình yêu quê hương đất nước và mang tình yêu âm nhạc đó tới mọi miền tổ quốc.

Đó là hạnh phúc và thành công và một bước ngoặt lớn của cô bé Quảng Ninh năm nào. Nhưng cũng chính vì thế, tôi lại ít cơ hội thử sức mình ở các sân chơi âm nhạc với những thể loại nhạc khác. Và tham gia Lễ hội âm nhạc Jazz Việt Nam lần này cũng là một cơ hội lớn cho tôi được giao lưu, học hỏi và thử sức ở một sân chơi mới.

Tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ

- Nhiều người nói ca sĩ nhạc nhẹ nhanh giàu vì cát-sê cao, chị thì sao?

Hồng Hạnh cho rằng sự yêu mến của khán giả dành cho mình là tài sản lớn nhất.

Ca sĩ nhạc nhẹ rất giàu, giàu tình yêu thương và ủng hộ của khán giả khắp cả nước. Tôi đã có rất nhiều fan yêu mến mình từ khi bước ra từ Sao Mai, đó là tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương này.



- Là ca sĩ thuộc đoàn văn công quân chủng hải quân, điều này định hình phong cách và trách nhiệm của chị ra sao?

Là một ca sĩ thường xuyên biểu diễn tại các vùng biển, các điểm đảo và các đơn vị hải quân trong cả nước, được đi rất nhiều nơi có cảnh đẹp thiên nhiên cùng con người thân thiện hào sảng của miền biển, tình yêu quê hương đất nước Việt Nam trong tôi lại càng sâu sắc hơn, lớn hơn lên mỗi ngày.

Mỗi ngày tôi tự nhủ bản thân phải cập nhập, học hỏi nhiều hơn những xu hướng mới, những bài hát về biển đảo, quê hương đất nước mới để phục vụ cho các chiến sĩ cho bà con nhân dân biển đảo khắp cả nước, hơn nữa còn mang hình ảnh Việt Nam xinh đẹp quảng bá với bạn bè quốc tế qua những chuyến đối ngoại quốc phòng.

Cô hiện là Đại uý chuyên nghiệp thuộc Đoàn văn công quân chủng Hải quân.

- Là một nghệ sĩ và cũng là chiến sĩ, thường xuyên đi biểu diễn xa, điều này có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng của chị?

Là một nghệ sĩ, chiến sĩ, hầu hết thời gian của tôi đều tập trung vào công việc và đi công tác biểu diễn xa. Điều này cũng là một sự thích thú đối với tôi khi tuổi trẻ được làm việc cống hiến hết mình, được đi đây đi đó, biết và khám phá nhiều điều thú vị trong cuộc sống và hơn nữa tôi được học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày.

Tôi luôn trân trọng những ngày tháng đã qua vì đã cho mình quá nhiều. Hiện tại chỉ có thể nói rằng mình đang sống trong tình yêu thương và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai để hoàn thiện bản thân hơn và mang đến cho khán giả yêu thương mình những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng.

Ca sĩ Hồng Hạnh trên sân khấu Lễ hội Jazz Việt Nam trước giờ diễn:

Ảnh, video: FBNV