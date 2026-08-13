NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng'

Sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, NSND Thu Hà nổi danh từ vai quận chúa Quỳnh Hoa trong Đêm hội Long Trì năm 1989, từ đó gắn liền với biệt danh "lá ngọc cành vàng". Chị 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993, sau đó lần lượt được phong Nghệ sĩ Ưu tú (2001) và Nghệ sĩ Nhân dân (2019).

Thập niên 1990, NSND Thu Hà là gương mặt nổi bật của dòng phim mì ăn liền, liên tục đóng cặp cùng Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Chánh Tín trong các phim Sau những giấc mơ hồng, Tóc gió thôi bay, Hoa quỳnh nở muộn.

NSND Thu Hà

Sau vai bà Hạ Lan gây tranh cãi trong Trạm cứu hộ trái tim (2024), Thu Hà giữ nhịp độ làm việc đều đặn sang năm 2026. Hiện chị vẫn là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi NSND Thu Hà công tác từ năm 1989 đến nay, dù những năm gần đây đã giảm bớt vai diễn sân khấu để tập trung cho phim ảnh. Tuy nhiên, đời tư Thu Hà vô cùng kín tiếng và luôn từ chối nói về chồng con trên truyền thông.

NSND Thu Hà thời thanh xuân:

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà

Sinh năm 1972 tại Hà Nội, quê gốc Nghệ An, NSND Thu Hà là biên đạo nổi danh với các tác phẩm đậm chất dân gian như Huyền thoại đẻ đất đẻ nước, Người mẹ Vân Kiều, Tiểu đội xe không kính - cụm tác phẩm giúp chị nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022.

Chị được phong Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 42, hiện mang quân hàm Đại tá, học vị Tiến sĩ và giữ chức Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà

Dấu ấn nổi bật nhất của chị là 3 lần đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng và dàn dựng nghệ thuật tại các đại lễ cấp quốc gia: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70, 2024), 50 năm thống nhất đất nước (A50, 2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80, 2025).

Tháng 9/2025, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân nhờ thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng từ năm 2022-2024, góp phần vào xây dựng sự nghiệp quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NSƯT Thu Hà - từ "Hà Ruồi" trên màn ảnh đến quán bún đậu đời thường

Sinh năm 1962, nghệ sĩ Thu Hà công tác tại Nhà hát Cải lương Việt Nam từ năm 1979, kết hôn cùng NSND Hoàng Đạt, nguyên phó giám đốc nhà hát. Khi thời hoàng kim cải lương lắng xuống, chị bất ngờ nổi tiếng trở lại nhờ hàng loạt vai đanh đá, chua ngoa trên truyền hình, gắn liền với các biệt danh "Hà điêu", "Hà ruồi" vì nốt ruồi lớn đặc trưng. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015.

NSƯT Thu Hà

Thu Hà từng kể lại kỷ niệm suýt bị rạch mặt vì bị nhầm là con nợ, do gương mặt và giọng nói quá giống nhân vật chanh chua trên phim. Ngoài đời, chị sống giản dị cùng gia đình tại khu tập thể của Nhà hát Cải lương Việt Nam, mở thêm quán bún đậu mắm tôm gần đó để vừa trông cửa hàng cho con dâu, vừa gần gũi khán giả tìm đến trò chuyện.

NSƯT Trương Thu Hà

Sinh năm 1980, tốt nghiệp khoa Diễn viên Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Trương Thu Hà hiện công tác tại Đoàn Kịch cổ điển, Nhà hát Kịch Việt Nam. Chị được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023 sau nhiều năm gắn bó với các vở kinh điển như Tấm Cám, Huyền thoại gò rồng ấp. Sau vai diễn bị ghét trong Thương ngày nắng về, Thu Hà mới đây gây chú ý với vai phú bà trong phim Đồng hồ đếm ngược.

NSƯT Trương Thu Hà

Đời tư, nữ diễn viên kết hôn khá muộn là mẹ của cặp sinh đôi. Nữ diễn viên từng chia sẻ với VietNamNet: "Tôi kết hôn năm 2006, hiện có hai con trai sinh đôi, cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác. Tôi ít chia sẻ ảnh chồng con vì không muốn gia đình mình bị mổ xẻ trên mạng xã hội, nếu chồng tôi đọc được cũng không hay.

Cả gia đình tôi lẫn gia đình chồng không ai làm nghệ thuật cả. Họ thông cảm cho công việc diễn viên của mình là hay đi lại thường xuyên rồi nhưng không dễ dàng đón nhận búa rìu dư luận như mình được. Là diễn viên mình có thể đối mặt với mọi dư luận nhưng gia đình là những người bình thường nên có khi lời khen chê hay chửi bới trên mạng rất ảnh hưởng đến tâm lý mọi người".

Minh Dũng

Ảnh, video: Tư liệu