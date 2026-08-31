Bộ sưu tập 132 căn penthouse tại Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower - những "dinh thự trên không" dành riêng cho giới tinh hoa. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Khi xa xỉ được định nghĩa bằng sự riêng tư

Forbes nhận định trong một bài viết năm 2026 về xu hướng “new quiet luxury”, xa xỉ đang chuyển dịch từ việc thể hiện địa vị ra bên ngoài sang khả năng kiểm soát cách thế giới tiếp cận mình. Với nhóm siêu giàu, giá trị mang tính riêng tư, kín đáo ngày càng được coi trọng. Đôi khi, điều xa xỉ nhất lại là sở hữu một không gian hoàn toàn thuộc về mình.

Penthouse là một trong những loại hình bất động sản thể hiện rõ sự chuyển dịch này. Nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, những căn hộ này có số lượng rất hữu hạn, cùng ban công rộng và tầm nhìn panorama mà các căn hộ phía dưới không thể có, đảm bảo sự riêng tư, kín đáo.

Tầm nhìn panorama đắt giá từ ban công penthouse mang đến đặc quyền thưởng lãm cảnh quan trọn vẹn mà vẫn đảm bảo tính riêng tư. Ảnh minh họa: Sun Property.

Câu chuyện của Rihanna là ví dụ tiêu biểu cho cách những siêu sao lựa chọn không gian sống theo hướng riêng tư hơn. Năm 2023, nữ ca sĩ chi 21 triệu USD để sở hữu một căn penthouse tại The Century, Los Angeles. Căn hộ nằm trọn tầng 40 với tầm nhìn 360 độ và thang máy riêng. Tương tự, triplex penthouse trị giá 43 triệu USD của “ông trùm” truyền thông Rupert Murdoch tại New York cũng nằm trên 3 tầng cao nhất với thang máy riêng và sân vườn bao quanh.

Điểm chung của dòng sản phẩm này là số lượng được giới hạn ngay từ khâu thiết kế, biến penthouse trở thành loại tài sản khó sao chép, phản ánh gu sống và vị thế của chủ nhân.

Bộ sưu tập hữu hạn 132 căn penthouse

Từ xu hướng sống đề cao sự riêng tư và tính độc bản trên thế giới, bộ sưu tập 132 căn penthouse tại Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower của Sun Group phía Nam trung tâm Đà Nẵng mang đến lựa chọn xa xỉ cho những chủ nhân đang tìm kiếm không gian sống khác biệt.

Từ ban công penthouse S-Light Tower, chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt những màn trình diễn rực rỡ của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Ảnh minh họa: Sun Property.

Lợi thế đầu tiên của bộ sưu tập nằm ở vị trí trên tầng cao nhất, nơi tầm nhìn gần như được mở rộng tối đa. Tại Cora Tower, không gian sống hướng về công viên xanh, sông Cẩm Lệ, Đô Tỏa, núi Ngũ Hành Sơn và biển Đông; Spana Tower sở hữu các ban công có view sông Cẩm Lệ và Da Nang Downtown; trong khi S-Light Tower mở ra tầm nhìn về sông Hàn, sông Cẩm Lệ, Đô Tỏa và bờ biển, đồng thời đây cũng là những vị trí lý tưởng để thưởng ngoạn Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF.

Không gian sống được nâng tầm bởi chiều cao trần lên tới 7 mét, mở ra khả năng tùy biến thành căn hộ loft hoặc duplex. Phương án bàn giao thô trao quyền chủ động cho chủ nhân trong việc tổ chức công năng và định hình phong cách nội thất: từ tối giản đương đại, phong cách resort nghỉ dưỡng đến những không gian giàu tính nghệ thuật và dấu ấn cá nhân.

Song song, gia chủ có thể dễ dàng phân tách không gian: tầng dưới dành cho sinh hoạt chung và tiếp khách, tầng trên là khu vực nghỉ ngơi riêng tư, tạo nên một "biệt thự trên không" đích thực giữa lòng đô thị nơi sự kết nối và riêng tư cộng hưởng.

Cư dân tận hưởng phong cách sống "resort tại gia" với hệ thống tiện ích nội khu. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Bên cạnh đặc quyền bên trong mỗi căn hộ, cư dân còn được thừa hưởng hệ tiện ích “all in one” của các tổ hợp gồm hồ bơi, Gym - Spa, co-working, lounge cộng đồng, café và các không gian sinh hoạt… Sự kết hợp giữa không gian sống riêng tư và hệ tiện ích đa trải nghiệm tạo nên môi trường phù hợp với nhóm khách hàng thành đạt, chuyên gia và những người coi trọng chất lượng sống ngay trong chính nơi ở.

Đặc biệt, vị trí đắc địa của ba tổ hợp tại Nam trung tâm Đà Nẵng còn mở ra dư địa khai thác cho thuê đối với nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao. Với khoảng cách thuận tiện tới sân bay quốc tế, trung tâm thành phố, biển Mỹ Khê, di sản Hội An, khu vực này ngày càng thu hút cộng đồng doanh nhân, chuyên gia, người nước ngoài tìm kiếm không gian lưu trú thuận tiện cho cả sinh hoạt lẫn công việc.

Hạ tầng giao thông và dịch vụ ngày càng hoàn thiện biến Nam trung tâm Đà Nẵng thành tọa độ an cư mới của cộng đồng trí thức quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bức tranh đô thị Đà Nẵng đang mở rộng về phía Nam, 132 căn penthouse đại diện cho một cách tiếp cận khác về không gian sống cao cấp: không chạy theo sự phô trương mà đề cao đặc quyền trải nghiệm độc bản, từ khoảng trời riêng trên tầng cao nhất, tầm nhìn rộng mở, không gian sống tự “may đo” đến cảm giác riêng tư khi trở về nhà cuối ngày.

(Nguồn: Sun Property)