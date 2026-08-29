Theo Thuế cơ sở 1 TP Huế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, tại khoản 8 Điều 10, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản được quy định cụ thể.

Đối với trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Hoàng Hà

Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thay thuế cho bên bán; trường hợp bên thứ ba có liên quan được phép bán tài sản của cá nhân theo quy định của pháp luật; trường hợp ủy quyền mà người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu đối với bất động sản theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Quy định này cũng bao gồm các trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thay thuế cho bên bán; bên thứ ba có liên quan được phép bán tài sản của cá nhân theo quy định của pháp luật; hoặc trường hợp ủy quyền mà người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu đối với bất động sản theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp cá nhân góp vốn bằng bất động sản, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn hoặc giải thể doanh nghiệp.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cần lưu ý thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.