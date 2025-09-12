Đại đức Danh Út (43 tuổi) - trụ trì chùa Thôn Dôn (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), kiêm Chánh thư ký Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Ông là tiến sĩ người Khmer đầu tiên của tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang.

Đại đức Danh Út. Ảnh: Trần Tuyên

Cậu bé Danh Út sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ba là du kích xã Thanh Lộc (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ), mẹ là giao liên xã. Hai người sau đó đều được Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“Gia đình 8 anh em, bố bị bắt, tù đày rồi hy sinh khi tôi chưa tròn 1 tháng tuổi. Một mình mẹ lo toan nên năm 12 tuổi, tôi xin vào chùa Thôn Dôn tu học, báo hiếu”, sư Danh Út nhớ lại.

Khi vào chùa, ông ý thức rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp ích đạo và đời nên luôn nỗ lực vươn lên. Thấy được sự trưởng thành và tiến bộ nhanh, năm 2008, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang (cũ) bổ nhiệm sư Danh Út làm trụ trì chùa.

Chùa Thôn Dôn, nơi sư Danh Út tu học từ năm 12 tuổi. Ảnh: Trần Tuyên

Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Văn hoá Khmer Nam Bộ, ông quyết tâm theo học tiến sĩ ngành Văn hoá học tại trường Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (thuộc Đại học Trà Vinh).

Thời gian để ông hoàn thành chương trình tiến sĩ cũng như làm luận án “Những biến đổi trong đời sống văn hoá của tu sĩ Phật giáo Nam Tông Khmer ở Tây Nam Bộ hiện nay” đầy gian truân khi cả nước đối mặt với đại dịch Covid-19.

Để có tư liệu tham khảo, ông đi thực tế khảo sát tại 37 ngôi chùa ở 7 tỉnh, thành (cũ) như: Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

“Người Khmer ở Tây Nam Bộ là một tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam (khoảng 1,3 triệu người), đứng thứ 3 so với dân số cả nước và thứ 2 so với khu vực Nam Bộ. Tôi thực hiện đề này với mong muốn con em đồng bào Khmer có tư liệu để hiểu sâu hơn về văn hoá, qua đó tiếp tục giữ gìn và phát huy”, trụ trì chùa Thôn Dôn bày tỏ.

Khi được hỏi điều gì khiến sư quyết tâm theo đuổi đến cùng luận án này, ông chỉ mỉm cười và nói “con đường tu học là con đường không có điểm dừng”.

Sư Danh Út nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 41. Ảnh: NVCC

Theo PGS.TS Phạm Tiết Khánh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh, luận án tiến sĩ của sư Danh Út đã đưa ra được những giải pháp cụ thể, góp phần phát triển chung về đời sống văn hoá cho các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer và đời sống xã hội trong cộng đồng phật tử Khmer ở Tây Nam Bộ.

Ngoài việc là tấm gương cho các sư sãi, phật tử noi theo, ông Danh Út còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nhiều năm qua, ông vận động xây hơn 100 cây cầu, đường, nhà tình nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Điểm đặc biệt là những cây cầu được thiết kế đều mang dấu ấn và truyền tải văn hoá đồng bào Khmer thông qua các biểu tượng như rắn thần Naga, chư thiên (các vị thần)…

Những cây cầu mang đậm văn hoá Khmer. Ảnh: Trần Tuyên

Bên cạnh thời gian đảm nhận chức danh cố vấn liên quan đến các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hoá tại Trường Đại học Trà Vinh, tiến sĩ Danh Út cũng dành thời gian mở lớp dạy miễn phí song ngữ Việt – Khmer cho con em trên địa bàn.