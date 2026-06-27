Bữa phụ có thực sự cần thiết trong sinh hoạt?

Bữa phụ là một phần của chế độ dinh dưỡng khoa học, giúp cơ thể được cung cấp năng lượng xuyên suốt. Việc duy trì một bữa phụ hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và hỗ trợ duy trì trạng thái tỉnh táo, tập trung trong các hoạt động.

Bữa ăn phụ luôn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể duy trì sự tỉnh táo và khả năng tập trung cho công việc (Nguồn ảnh: Pexels)

Nhiều người cho rằng chỉ những ai tập luyện thể thao mới cần thêm bữa phụ vào thực đơn để phục hồi thể trạng hoặc hỗ trợ phát triển cơ bắp. Thực tế, nhân viên văn phòng, học sinh hay người lớn tuổi cũng có nhu cầu bổ sung bữa phụ nhằm cung cấp dưỡng chất kịp thời cho cơ thể, từ đó duy trì sự tỉnh táo và khả năng tập trung trong công việc, học tập.

Bởi khi để bụng quá đói, tình trạng mệt mỏi, kém tập trung sẽ xuất hiện, nhiều người còn có xu hướng ăn quá mức ở bữa chính. Việc bổ sung một bữa phụ hợp lý sẽ giúp cơ thể được cung cấp dinh dưỡng đều đặn hơn, đồng thời hạn chế cảm giác cồn cào giữa các bữa ăn.

Những lựa chọn cho bữa phụ lành mạnh, dễ chuẩn bị

Bữa phụ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được lựa chọn đúng cách. Một cốc trà sữa, một chiếc bánh ngọt hay các loại đồ ăn nhanh đều rất tiện lợi, nhưng lại chứa nhiều đường, chất béo và năng lượng dư thừa, làm giảm cảm giác ngon miệng của bữa chính.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa phụ dinh dưỡng và dễ chuẩn bị hơn thì có thể tham khảo trái cây tươi, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.

Nhóm thực phẩm thứ hai là các loại hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó, hạt điều hoặc hạt bí. Với hàm lượng chất béo tốt cùng nhiều vi chất thiết yếu, các loại hạt có thể giúp tạo cảm giác no trong khoảng thời gian giữa các bữa ăn.

Sữa hạt cũng là dạng bữa phụ ngày càng được nhiều người ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và giá trị dinh dưỡng cao. Một ly sữa hạt có thể vừa cung cấp chất béo tốt, lượng calo thấp, không tăng gánh nặng cho dạ dày. Sản phẩm như Thực phẩm bổ sung Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 là một gợi ý cho những ai muốn bổ sung dinh dưỡng từ thực vật. Sản phẩm có thành phần nano curcumin, bột hạt sen, tâm sen và nhiều loại hạt khác nhau như: đậu xanh, đậu đỏ, gạo lứt, yến mạch,... giúp bổ sung năng lượng giữa các bữa ăn chính.

Sữa hạt Nano Curcumin hạt sen 365 là bữa phụ ngon, bổ dưỡng lại tiện lợi

Điểm nổi bật nhất của Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 nằm ở Nano Curcumin có độ tinh khiết lên đến 95%. Đây là hoạt chất được chiết xuất từ củ nghệ, được ứng dụng công nghệ nano để tạo ra các phân tử có kích thước siêu nhỏ giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn và hỗ trợ chống viêm loét dạ dày, tốt cho đại tràng. Nhờ đó, Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 không chỉ là một bữa phụ tiện lợi mà còn phù hợp với chế độ dinh dưỡng của những người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe hoặc cần bổ sung dưỡng chất.

Sản phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng bổ sung, hỗ trợ người dùng có một sức khỏe tốt

Bên cạnh đó, Thực phẩm bổ sung Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 còn kết hợp hài hòa giữa bột hạt sen và tâm sen. Hạt sen không chỉ mang đến hương vị thơm bùi đặc trưng mà còn cung cấp carbohydrate và protein thực vật. Nhờ vậy, sản phẩm có vị ngọt nhẹ tự nhiên từ hạt sen, hỗ trợ thư giãn và ngủ ngon hơn nhờ tâm sen.

Thực phẩm bổ sung Sữa hạt Nano Curcumin Hạt Sen 365 là một lựa chọn cho bữa phụ tiện lợi, dễ sử dụng và giàu dinh dưỡng từ thực vật, giúp xây dựng một thói quen ăn uống khoa học hơn, để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng cho các hoạt động làm việc, vui chơi.

(Nguồn: Công ty TNHH BH Nutrition)