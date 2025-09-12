Những hình ảnh về suất ăn này nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” từ phụ huynh và cộng đồng mạng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại bữa ăn bán trú của học sinh trường. Anh Đặng Mạnh Hà (phụ huynh), người chia sẻ hình ảnh cho biết, nhà trường công khai niêm yết thực đơn hàng ngày và mời phụ huynh trực tiếp giám sát công tác bán trú.

Phụ huynh, học sinh khen ngợi suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, thay đổi thực đơn hằng ngày. Ảnh: CTV

Hàng trăm học sinh ăn trưa trong phòng rộng rãi, sạch sẽ, có điều hòa. Mỗi em dùng khay inox riêng, chỗ ngồi được trải khăn gọn gàng. Thực đơn thay đổi hàng ngày với cơm, hai món mặn như tôm, thịt, một món xào và canh, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Sau khi các phụ huynh công bố hình ảnh, thông tin suất ăn của các cháu, đã có rất nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại. Các bài viết nhận được rất nhiều tương tác, bình luận tích cực.

Tài khoản M.G chia sẻ: “Suất ăn 15 nghìn quá chất lượng. Phải công khai như vậy mới yên tâm cho con ăn cơm bán trú”.

Tài khoản T.L. cho biết: “Là phụ huynh của trường, tôi thỉnh thoảng đến giám sát đột xuất, thấy các con ăn đúng khẩu phần và đều khen ngon, ăn hết suất”.

Hình ảnh bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vũ Quang khiến nhiều phụ huynh và cộng đồng mạng bất ngờ, khen ngợi. Ảnh: CTV

Bà Đinh Thị Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận các hình ảnh được chia sẻ là thực tế trong tuần này. Bà bất ngờ trước sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Theo bà, mỗi suất ăn của các cháu, riêng phần thức ăn có giá 15.000 đồng, riêng tiền công nấu nướng, phục vụ và chăm sóc buổi trưa là 8.000 đồng, tổng cộng 23.000 đồng mỗi bữa.

Năm học 2025-2026, trường có 447 học sinh, trong đó 422 em ăn bán trú. Nhà trường tổ chức bán trú từ thứ 2 đến thứ 5, chỉ phục vụ bữa trưa. Sau khi ăn, các em được nghỉ ngơi dưới sự quản lý, chăm sóc của các cô.

“Công tác bán trú đã duy trì suốt 10 năm với phương châm không kinh doanh suất ăn học sinh. Chúng tôi công khai giá cả, thực đơn và nguồn gốc thực phẩm. Nhà trường ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thịt, gà, cá tươi sống, không dùng đồ chế biến sẵn. Gà sống được làm thịt tại chỗ, cá tươi chế biến ngay, thịt còn được xay để làm chả,” bà Lĩnh khẳng định.

Việc ăn bán trú được quản lý chặt chẽ với hệ thống camera giám sát ở tất cả các khâu từ nhận thực phẩm đến chế biến và khu vực nhà ăn. Hình ảnh được lưu lại đầy đủ. Phụ huynh có thể trực tiếp vào kiểm tra bất cứ lúc nào, chỉ cần thông báo với bảo vệ ở cổng trường sẽ được mời vào.