Những điều chợt nhận ra trong những ngày Tết sum vầy

Thời gian qua đi kèm theo những đổi thay về sức khỏe của cha mẹ: từng bước chân trở nên khó nhọc hơn hay những cơn ho của cha mẹ mỗi khi trái gió trở trời. Chị Minh Khuê (38 tuổi, TP.HCM) chia sẻ rằng chỉ khi có nhiều thời gian ở bên mẹ trong những ngày Tết, chị mới nhận ra tay mẹ vốn thoăn thoắt nay đã chậm rãi hơn và chân không vững sau khi ít lâu đứng bếp.

“Trong năm, những cuộc gọi vội vã khiến tôi không cảm nhận rõ điều đó. Chỉ khi cùng mẹ chuẩn bị cỗ mừng năm mới, tôi mới thấy mẹ vốn hoạt bát, nay chậm rãi và dễ mệt hơn.”, chị chia sẻ.

Chăm sóc cha mẹ khỏe mạnh là ưu tiên của những người con. Ảnh: Như Quỳnh

Còn với anh Quốc Cường (45 tuổi, Đắk Lắk), anh không quên được khoảnh khắc thấy cha gắng sức phụ anh bưng bê chậu cây, bón đất đến tưới nước. “Những việc trước đây ba làm rất dễ dàng, giờ cần nhiều thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi chạnh lòng khi thấy rằng sức khỏe của ba không còn như trước.”

Những thay đổi ấy có thể là do tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi. Theo các nghiên cứu, từ độ tuổi 40-80, cơ thể có thể mất khoảng 40% khối cơ và suy giảm hơn khoảng 40% một số loại tế bào miễn dịch, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.​

Từ đó, nhiều người con nhận ra rằng cần chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ thường xuyên, đều đặn hơn, bắt đầu từ những quan tâm trong sinh hoạt hằng ngày.

Chăm sóc cha mẹ bằng những quan tâm mỗi ngày

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ lớn tuổi có thể được thể hiện qua những quan tâm thiết thực, gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày: ăn uống, vận động và nghỉ ngơi. Những giải pháp dinh dưỡng khoa học, vì thế đang được nhiều người con tin chọn gửi đến cha mẹ.

Những món quà chúc sức khỏe là cách để con cái gửi gắm sự chăm sóc bền bỉ, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa đến cha mẹ. Ảnh: Như Quỳnh

Chị Minh Khuê cho biết, dịp Tết chị chọn những món quà chăm sức khỏe cha mẹ để gửi gắm tình cảm, mong chúc cha mẹ giữ gìn sức khỏe để có thể sống thật vui cùng gia đình thêm nhiều năm nữa.

Anh Quốc Cường cũng tâm sự: “Tôi giúp ba bổ sung thêm các giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho ba sử dụng và cùng ông tập thể dục. Thấy ba ít mệt hơn, chân tay cũng linh hoạt thêm mấy phần nên tôi cũng yên tâm nhiều.”

Đồng hành cùng nhiều gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi, Ensure Gold, thương hiệu quen thuộc đến từ Abbott, là món quà được nhiều gia đình tin chọn. Ensure Gold cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh mang đến các giải pháp dinh dưỡng, Abbott còn đồng hành cùng các cơ quan, hội chuyên môn và cộng đồng để thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi. Điển hình, chương trình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là một phần trong cam kết lâu dài của Abbott nhằm cải thiện sức khỏe người lớn tuổi.

Abbott và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Như Quỳnh

Chương trình mang lại hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sẻ chia đối với người cao tuổi và trao gửi các phần quà dinh dưỡng khoa học đến từ nhãn hàng Ensure Gold và Glucerna. Trong không khí Tết Bính Ngọ đang đến gần, đây không chỉ là món quà ý nghĩa cho sức khỏe mà còn là lời chúc năm mới gửi đến các cụ ông bà để khỏe mạnh, cùng gia đình đón một mùa Tết khởi sắc.

Phương Dung