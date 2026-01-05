Chia sẻ với VietNamNet, chị Dung - vợ Tấn Beo cho biết nam nghệ sĩ thời gian qua tích cực nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sức khỏe anh không ổn, thường xuyên than mệt vì mắc nhiều bệnh nền.

Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn dự lễ cưới của con trai hôm 25/12/2025.

Cuối tháng 12/2025, Tấn Beo hiếm hoi xuất hiện trong lễ cưới của con trai sau 2 năm bị đột quỵ. Nam nghệ sĩ vỡ òa niềm hạnh phúc, xúc động vì thấy bản thân dẫu bệnh tật vẫn chu toàn trách nhiệm với con cái.

Hiện tâm nguyện lớn nhất của Tấn Beo là mong sớm trở lại biểu diễn. Thế nhưng bà xã nam nghệ sĩ nói điều này gần như "lực bất tòng tâm".

"Ông xã vẫn trăn trở được đứng trên sân khấu để hội ngộ đồng nghiệp, tri ân khán giả. Là người đồng hành cùng anh chữa bệnh suốt 2 năm qua, tôi thấy điều này không thể. Tôi không dám nói trước mặt sợ anh buồn, nghĩ ngợi lung tung", chị Dung kể.

Sức khỏe Tấn Beo suy yếu nhanh chóng hậu đột quỵ.

Hậu đột quỵ, sức khỏe Tấn Beo xuống dốc nhanh chóng. Trước đó, nghệ sĩ từng được bác sĩ nhiều lần cảnh báo về bệnh tật nhưng chủ quan.

Khi nhập viện, anh xét nghiệm và phát hiện mắc nhiều bệnh lý như suy tim, suy thận giai đoạn 4, huyết áp cao, tiểu đường tuýp 2...

Hai năm qua, nghệ sĩ thăm khám ở những bệnh viện tuyến đầu tại TPHCM. Lúc mới phát bệnh, anh được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, sau đó chuyển qua Chợ Rẫy và nằm lại 1 thời gian.

Gần nhất, anh được người thân đưa về 1 bệnh viện đa khoa quốc tế ở Cần Thơ - nơi diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng điều trị đột quỵ để nhờ đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ các bài tập vật lý trị liệu. Do mắc nhiều bệnh nền nên quá trình phục hồi của nam nghệ sĩ không mấy khả quan.

Bà xã đồng hành Tấn Beo trong quá trình chống chọi bệnh tật.

"Ông xã ăn uống theo chế độ của bác sĩ, uống loại sữa đắt tiền của bệnh viện để phù hợp thể trạng, bệnh tình. Gia đình, vợ con luôn bên cạnh, làm điểm tựa để anh vững vàng trong quá trình chiến đấu bệnh tật", bà xã Tấn Beo cho hay.

Do tình trạng sức khỏe, Tấn Beo hạn chế xuất hiện, vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Gia đình cũng mong khán giả thông cảm, không lan truyền nhiều hình ảnh đời tư, bệnh tật của anh.

Tấn Beo tên thật là Lê Tấn Danh, sinh năm 1970, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ cải lương, kịch nói, sân khấu hài cho đến điện ảnh. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ năm 11 tuổi nhưng Tấn Beo lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài. Giai đoạn hoàng kim, tên tuổi anh được khán giả cả nước biết đến, chạy show khắp các tỉnh thành. Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn ấn tượng trong các vở như: Vì sao lên chùa, Tình lương Sơn Bá, Rồng vàng, Mơ làm ca sĩ, Năm Nổ về làng...

