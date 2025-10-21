Từ những ngày đầu hiện diện tại Việt Nam, Unilever đã định hình văn hóa doanh nghiệp đề cao sự đa dạng và thấu hiểu con người - nơi mỗi cá nhân được trao quyền, tin tưởng và phát triển trọn vẹn.

Những lãnh đạo nữ không chỉ kiến tạo giá trị chung mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong từng quyết định. Hơn ba thập kỷ qua, Unilever Việt Nam đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ lãnh đạo nữ - những người dẫn dắt bằng năng lực và truyền cảm hứng để mọi cá nhân đều được trao cơ hội phát triển và phụng sự cộng đồng.

Con người - nền tảng của mọi sự chuyển đổi trong doanh nghiệp

Unilever Việt Nam khởi đầu năm 1995, khi đất nước vừa mở cửa và tràn đầy năng lượng đổi mới. Ngay từ đầu, lãnh đạo Unilever xác định phát triển doanh nghiệp không chỉ đến từ đầu tư, mà còn từ niềm tin vào năng lực người Việt - tin tưởng, trao quyền và nuôi dưỡng đội ngũ trong nước để họ dẫn dắt tương lai.

Triết lý đó được thể hiện rõ qua cách Unilever coi trọng việc huấn luyện và phát triển con người trong công việc, nơi những trải nghiệm thực tế trở thành bài học quý giá. Chị Đào Tuyết Mai - Nguyên Phó Chủ tịch Unilever Việt Nam chia sẻ: “Trong Unilever, tỷ lệ lãnh đạo nữ ngày càng tăng, ngang bằng và có phần trội hơn nam giới. Đó không phải là sự ưu ái mà là kết quả của một môi trường nơi phụ nữ có thể phát huy năng lực và tìm thấy sự cân bằng trong hành trình phát triển cá nhân”.

Theo chị Mai, phụ nữ luôn tỏa sáng khi có khát vọng và được trao cơ hội. Khi họ được tin tưởng và làm việc trong môi trường cởi mở, họ có thể phát huy hết khả năng.

Tinh thần học hỏi không ngừng cũng là điểm nổi bật trong hành trình phát triển tại Unilever. Chị Bùi Lê Hồng Ngọc, từng là thực tập sinh trong chương trình Quản trị viên tập sự (UFLP), nay là Giám đốc ngành hàng Chăm sóc sắc đẹp và Sức khỏe, chia sẻ: “Mỗi ngày là 1 cơ hội làm mới mình. Tôi tìm thấy giá trị của Unilever đồng điệu với bản thân, đó là niềm tin vào con người và khả năng vươn lên của mỗi cá nhân”.

Niềm tin ấy trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành của chị Ngọc và nhiều thế hệ nhân viên nữ khác - những người được trao quyền để dấn thân, học hỏi và được tôn vinh khi tạo ra khác biệt. Với Unilever, phát triển con người không chỉ là chiến lược, mà là sứ mệnh - khai mở sức mạnh bên trong mỗi cá nhân để trưởng thành cùng tổ chức và lan tỏa giá trị tích cực ra cộng đồng.

Cách nhìn nhận này cũng được chị Trịnh Mai Phương - Phó Chủ tịch phụ trách Nhân sự, khẳng định: “Ngày đầu tiên tôi bước vào trụ sở Unilever, tôi thấy dòng chữ ‘Hãy mơ và hãy làm điều mình mơ ước’. Hơn 20 năm gắn bó với công ty, tôi chứng kiến hàng trăm người đã làm đúng như vậy, được mơ, được làm và được trao cơ hội để tỏa sáng.” Theo chị Phương, triết lý ấy tạo nên môi trường nơi con người được khuyến khích phát triển trong tinh thần tôn trọng và gắn kết.

Sức mạnh mềm: nơi trái tim và bản lĩnh cùng định hình lãnh đạo

Nếu trao quyền là cơ hội, học hỏi là hành trình, thì “sức mạnh mềm” chính là bản sắc lãnh đạo của phụ nữ tại Unilever. Giữa những bận rộn công việc và trách nhiệm xã hội, điều thôi thúc chị Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, là “được làm những chương trình đồng điệu với sứ mệnh và giá trị bản thân - điều khiến mình và con cái tự hào”.

“Sức mạnh mềm” của người phụ nữ không chỉ ở sự thấu hiểu mà còn ở khả năng kết nối và dung hòa khác biệt.

30 năm qua, Unilever Việt Nam xây dựng văn hóa lấy con người làm trung tâm, với trao quyền là giá trị cốt lõi. Ở đây, nữ lãnh đạo không chỉ chứng minh năng lực mà còn dựng xây thế hệ tiếp nối, kiến tạo môi trường cởi mở để mỗi cá nhân trưởng thành và thành công theo cách riêng.

Đó cũng là điều khiến chị Nguyễn Thị Bích Vân, nữ Chủ tịch đầu tiên của Unilever Việt Nam tự hào: “Điều khiến tôi tự hào nhất là khi các thế hệ lãnh đạo đi qua đều để lại một lực lượng nhân tài hùng hậu, sẵn sàng tiếp nối. Đó là hành trình phát triển con người - điều quý giá và bền vững nhất trong 30 năm của Unilever Việt Nam”.

Từ nền tảng ấy, Unilever không chỉ là nơi làm việc hàng đầu Việt Nam mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo hội tụ năng lực, tầm nhìn và sự thấu hiểu sâu sắc - cùng kiến tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng và thế hệ tương lai.

Bích Đào