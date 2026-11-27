Brazil sắp phóng thử full-scale tên lửa MANSUP-ER nặng 760kg, tầm bắn hơn 200km. Dưới đây là phân tích công nghệ, ưu nhược điểm và lộ trình nội địa hóa động cơ của loại tên lửa này.

Sau nhiều năm phát triển gian nan dựa trên nền tảng tên lửa MANSUP tầm ngắn, Hải quân Brazil cùng công ty SIATT đang bước vào giai đoạn then chốt khi chuẩn bị thực hiện lần phóng full-scale (thử nghiệm ở quy mô đầy đủ/kích thước thật) đầu tiên của biến thể mở rộng tầm bắn tên lửa MANSUP-ER.

Tên lửa chống hạm cận âm này không chỉ đại diện cho nỗ lực tự chủ vũ khí của Brazil mà còn phản ánh chiến lược hợp tác quốc tế để vượt qua rào cản công nghệ, với động cơ turbojet nhập khẩu và tham vọng nội địa hóa sau này.

Bài viết phân tích khách quan các thông số kỹ thuật, công nghệ cốt lõi cùng ưu nhược điểm dựa trên dữ liệu công khai từ các nguồn quốc phòng uy tín.

Tên lửa MANSUP-ER được phát triển từ tên lửa MANSUP nguyên bản, với tầm bắn hơn 200km. Nguồn ảnh: Army Recognition.

Thông số kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của tên lửa MANSUP-ER

Tên lửa MANSUP-ER là phiên bản tầm xa của dòng tên lửa chống hạm do SIATT phát triển với sự hỗ trợ của EDGE Group từ UAE và Hải quân Brazil.

Khác với MANSUP gốc dùng động cơ nhiên liệu rắn chỉ đạt khoảng 70km, biến thể tên lửa MANSUP-ER chuyển sang cấu hình kết hợp booster rắn và động cơ turbojet KTJ-3200 do Kale Jet Engines của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hoàn toàn.

Tên lửa MANSUP-ER nặng khoảng 760kg, mang đầu đạn 150kg kiểu nổ phá kết hợp mảnh, đủ sức gây sát thương nghiêm trọng lên tàu chiến cỡ trung.

Tầm bắn vượt quá 200km, một số đánh giá kỹ thuật ước tính có thể tiến gần 250km tùy điều kiện phóng và quỹ đạo, với tốc độ cận âm khoảng 950 km/h.

Động cơ tuabin phản lực KTJ-3200 của tên lửa MANSUP-ER. Nguồn ảnh: turdef.com

Công nghệ dẫn đường kết hợp hệ thống quán tính (INS) hỗ trợ GNSS và radar chủ động ở giai đoạn cuối, cho phép tên lửa bay thấp sát mặt biển (sea-skimming) thích ứng theo trạng thái sóng, lập điểm tham chiếu/điểm định vị trung gian (waypoint) 3 chiều và thực hiện cơ động tránh né ở giai đoạn cuối.

Thiết kế này giúp tăng khả năng sống sót trước hệ thống phòng thủ đối phương, hỗ trợ tấn công đồng thời nhiều tên lửa hoặc chuyển hướng sang mục tiêu trên đất liền.

Động cơ KTJ-3200 trọng lượng khoảng 50kg, lực đẩy 3,2 kN, đã được chứng minh trên các tên lửa Atmaca và SOM của Thổ Nhĩ Kỳ, mang lại độ tin cậy nhất định nhưng vẫn là linh kiện nhập khẩu 100%.

Việc tích hợp động cơ này bắt đầu từ đầu năm 2026 và các cuộc thử nghiệm bay đang được chuẩn bị, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thiết kế sang xác nhận hiệu năng thực tế.

Hãng động cơ phản lực Kale (Kale Jet Engines) thông báo ký thỏa thuận với công ty SIATT của Brazil để cung cấp động cơ tuabin phản lực KTJ-3200 cho dòng tên lửa MANSUP-ER tại triển lãm quốc phòng LAAD 2025. Nguồn ảnh: turdef.com

Ưu điểm, hạn chế và triển vọng phát triển dài hạn

Điểm mạnh rõ rệt nhất của tên lửa MANSUP-ER nằm ở sự nhảy vọt về tầm bắn so với phiên bản gốc và các hệ thống tương đương đang trang bị cho Hải quân Brazil như Exocet MM40 Block 2.

Việc kết hợp kinh nghiệm vận hành lâu năm với công nghệ chuyển giao và đầu tư từ đối tác UAE giúp Brazil rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời mở ra khả năng xuất khẩu trong khu vực.

Chi phí dự kiến thấp hơn một số đối thủ châu Âu khoảng 20-30% cùng khả năng tích hợp linh hoạt trên tàu chiến, bệ phóng mặt đất ASTROS và tiềm năng không đối hải tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Kế hoạch phát triển động cơ turbojet nội địa sau khi đưa vào sản xuất hàng loạt thể hiện tư duy chiến lược đúng đắn, giảm dần phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao tự chủ công nghệ trong dài hạn.

Tuy nhiên, những hạn chế cũng khá rõ. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ Thổ Nhĩ Kỳ tạo rủi ro chuỗi cung ứng và kiểm soát công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu biến động.

Tên lửa MANSUP-ER thể hiện bước tiến thực chất của Brazil trong lĩnh vực tên lửa chống hạm cận âm tầm trung-xa. Nguồn ảnh: turdef.com

Quá trình phát triển kéo dài nhiều năm với nhiều lần trì hoãn cho thấy năng lực công nghiệp quốc phòng Brazil vẫn gặp khó khăn về nguồn lực và tích hợp hệ thống phức tạp.

Hiệu năng thực tế của radar seeker, khả năng chống nhiễu điện tử và độ tin cậy trong điều kiện tác chiến thực sự vẫn chưa được kiểm chứng qua các cuộc thử nghiệm full-scale (thử nghiệm ở quy mô đầy đủ/kích thước thật), khiến mọi đánh giá hiện tại mang tính dự đoán.

Việc chỉ mới tính đến nội địa hóa động cơ ở giai đoạn muộn phản ánh lộ trình phát triển còn bị động, khác với một số quốc gia chọn cách đảo ngược/sao chép công nghệ ngay từ đầu dù kinh nghiệm vận hành hạn chế hơn.

Tên lửa MANSUP-ER thể hiện bước tiến thực chất của Brazil trong lĩnh vực tên lửa chống hạm cận âm tầm trung-xa.

Nếu lần thử nghiệm sắp tới thành công và chương trình nội địa hóa động cơ tiến triển thuận lợi, hệ thống này có thể trở thành vũ khí chủ lực giúp Hải quân Brazil tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển rộng lớn.

Ngược lại, những thách thức về phụ thuộc công nghệ và kiểm chứng hiệu năng sẽ quyết định liệu tên lửa có thực sự mang lại lợi thế chiến lược bền vững hay chỉ dừng lại ở mức độ nâng cấp tạm thời.

(Theo naval.com.br, armyrecognition.com, turdef.com)