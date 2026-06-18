Bãi Cháy trên đà trở thành trung tâm du lịch lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Ánh Dương.

Du khách chuộng xu hướng “thích là đi”

Thay vì những chuyến đi dài, tốn nhiều thời gian di chuyển, xu hướng du lịch hiện nay đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các kỳ nghỉ ngắn ngày (micro-holiday).

Điển hình như Hakone (Nhật Bản), điểm đến cách thủ đô Tokyo chỉ 80 phút di chuyển, đã thu hút đến hơn 20 triệu lượt khách mỗi năm nhờ các hoạt động trải nghiệm suốt bốn mùa: từ tắm khoáng nóng onsen mùa đông, ngắm hoa anh đào mùa xuân, đến tham quan những tuyến phố mua sắm náo nhiệt.

Với Bãi Cháy (Quảng Ninh), từ địa chỉ du lịch hè quen thuộc tại miền Bắc giờ đây đã vươn lên thành “thủ phủ” du lịch bốn mùa với vô số trải nghiệm mới. Đặc biệt, sự xuất hiện của “kinh đô lễ hội” Sun Elite City cùng chuỗi tiện ích lưu trú, thương mại, vui chơi giải trí và các sự kiện, lễ hội chính là “thỏi nam châm” giữ chân du khách.

“Kinh đô lễ hội” Sun Elite City tọa lạc tại vị trí “kim cương”, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực. Ảnh minh họa: Sun Property.

Sự tăng trưởng du lịch của Bãi Cháy còn đến từ hạ tầng giao thông liên tục được nâng cấp. Trong khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Vân Đồn giúp thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh chỉ mất 2 giờ, thì sân bay quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lại là cửa ngõ đón dòng khách quốc tế. Trong tương lai, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vận hành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 30 phút. Đặc biệt, quy hoạch hầm xuyên vịnh Cửa Lục hứa hẹn tiếp tục gia tăng khả năng liên kết vùng.

Vị thế “phễu hút khách” quanh năm được xem như bệ phóng vững chắc cho hoạt động kinh doanh lưu trú. Điển hình như tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) với biểu tượng kiến trúc Cầu Hôn, các show diễn nghệ thuật cùng những màn pháo hoa hàng đêm đã giúp Nam đảo thu hút tới 20.000 lượt khách mỗi ngày.

Phối cảnh phân khu Sun Festo Town. Ảnh minh họa: Sun Property.

Đón sóng du lịch ngắn ngày, tối ưu cơ hội khai thác

Nằm tại trung tâm “kinh đô lễ hội” Sun Elite City với vị trí “ngã tư giao thương” đắc địa, Sun Festo Town thừa hưởng dòng khách khổng lồ đổ về đại đô thị. Chỉ cần ra khỏi nhà, cư dân Sun Festo Town có thể chạm đến bãi biển Bãi Cháy hay hòa mình vào hệ sinh thái vui chơi, giải trí do Tập đoàn Sun Group kiến tạo: từ quảng trường Sun Carnival, cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm VUI-Fest cho đến những sản phẩm du lịch mới như show diễn 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại Ngọn Hải Đăng, nhà hàng bia Sun Bavaria và những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn...

Trong tương lai, Công viên Lễ hội do đơn vị kiến trúc Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp di sản vịnh Hạ Long, công viên được quy hoạch thành tổ hợp giải trí đặc sắc với 6 phân khu chuyên biệt. Du khách có thể bắt đầu ngày mới giữa không gian xanh tại Park Pearl; khám phá những trò chơi chủ đề độc đáo như tàu lượn siêu tốc ở Jungle Pearl hay nhà phao nổi, cầu trượt nước tại Splash Pearl.

Công viên Lễ hội góp phần gia tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách. Ảnh minh họa: Sun Property.

Khi chiều buông, Welcome Pearl sẽ là điểm hẹn check-in và thư giãn đầy chất thơ bên hồ cảnh quan, Show Pearl trở thành tâm điểm lễ hội với quảng trường và sân khấu mặt nước hoành tráng, trong khi Retail Pearl thỏa mãn nhu cầu mua sắm, ẩm thực với những dãy phố thương mại sầm uất. Tất cả cộng hưởng tạo nên một tâm điểm trải nghiệm “all-in-one”, đáp ứng mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày thoả mãn của mọi du khách.

Sau khi “cháy” hết mình với các hoạt động giải trí và lễ hội, cư dân và du khách tại Sun Festo Town có thể trở về với không gian “chữa lành” riêng biệt: vườn thiền, vườn dưỡng sinh tĩnh tại, góc trà đạo an yên cùng hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Điểm nhấn đắt giá nhất tại các tòa căn hộ là đặc quyền khoáng nóng Onsen tự nhiên từ Quang Hanh - tiện ích xa xỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh.

Chợ đêm VUI-Fest – một trong những tọa độ “phải đến” khi ghé thăm Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Sự cộng hưởng giữa “tâm điểm lễ hội sôi động” và “ốc đảo wellness phong vị Nhật Bản” không chỉ biến Sun Festo Town thành tâm điểm nghỉ dưỡng bốn mùa tại Bãi Cháy, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng cho nhà đầu tư.

(Nguồn: Sun Property)