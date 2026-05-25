Giữ “báu vật xanh” giữa đại ngàn

Xã Hoành Mô mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hoành Mô và Đồng Văn, có diện tích gần 138km² với gần 9.000 nhân khẩu, trong đó hơn 94% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với diện tích rừng tự nhiên lớn, hệ sinh thái phong phú, nơi đây còn lưu giữ nhiều loài cây quý hiếm tồn tại hàng trăm năm.

Giữa những thôn bản vùng biên, nhiều cây đa, cây hồi cổ thụ vẫn tỏa bóng giữa đại ngàn như những “chứng nhân” của bao thế hệ người Dao, Sán Chỉ nơi biên cương Đông Bắc. Không ít cây cổ thụ nằm gần khu dân cư, gắn với không gian tâm linh, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Trên địa bàn xã Hoành Mô còn nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi

Tại thôn Pắc Pộc hiện còn 1 cây đa gần 200 năm tuổi, được người dân xem như “chứng nhân” của thôn qua nhiều thế hệ. Anh Dường Văn Ninh - người dân thôn Pắc Pộc, chia sẻ: “Người dân nơi đây luôn coi những cây cổ thụ là một phần ký ức của thôn bản. Việc cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam khiến chúng tôi rất tự hào và càng có ý thức giữ gìn hơn”.

Dù sau sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc lớn, song cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hoành Mô vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn Cây di sản. Đến nay, toàn xã có 26 cây cổ thụ, 45 cây đa tại khu dân cư, 5 cây chè cổ thụ trên núi cao và 11 cây hồi được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Việc hàng chục cây cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam không chỉ giúp gìn giữ “báu vật xanh” của vùng biên mà còn mở thêm cơ hội để Hoành Mô phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa.

Ông Dường Phúc Thím - người có uy tín thôn Khe Tiền, chia sẻ: “Các Cây di sản được công nhận là niềm vui chung của toàn xã. Người dân rất tự hào vì địa phương có nhiều cây di sản quý, đồng thời đây cũng sẽ là điểm đến để phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế”.

Mở hướng phát triển du lịch sinh thái

Không dừng lại ở việc bảo tồn, Hoành Mô đang từng bước khai thác giá trị Cây di sản để phát triển du lịch sinh thái, xây dựng các tuyến tham quan trải nghiệm và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương.

Những cây đa cổ thụ giữa thôn bản hay những đồi hồi lâu năm đang trở thành điểm nhấn hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên và muốn khám phá văn hóa vùng cao biên giới.

Du khách hào hứng tìm đến các Cây di sản tham quan, chụp ảnh

Theo ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, việc các cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương biên giới.

“Chúng tôi đã xây dựng cụ thể đề án phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, các Cây di sản sẽ đóng góp tích cực cho định hướng phát triển du lịch bốn mùa của xã Hoành Mô”, ông Trung nhấn mạnh.

Hội thảo phát huy tiềm năng Cây di sản; phát triển kinh tế xanh, bền vững trên địa bàn xã Hoành Mô

Từ định hướng này, Hoành Mô đang từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến sinh thái gắn với văn hóa bản địa và trải nghiệm thiên nhiên vùng biên. Từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Hoành Mô không chỉ gìn giữ ký ức của thôn bản vùng biên mà còn đang từng bước “đánh thức” tiềm năng du lịch xanh giữa đại ngàn Đông Bắc.