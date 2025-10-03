Sức hấp dẫn từ không gian cảnh quan

Diễn ra tại không gian hiện đại của Nhà thi đấu Hà Nam, Ninh Bình, sự kiện giới thiệu Flora Avenue không chỉ là dịp ra mắt một phân khu mới đáng sống, đáng đầu tư phía nam Hà Nội, mà còn khẳng định vị thế chiến lược của dự án trong tổng thể quy hoạch Sun Urban City, mảnh ghép đầu tiên của siêu đô thị Sun Mega City 1.690 ha.

Gần 800 khách mời tham dự lễ ra mắt Flora Avenue tại Nhà thi đấu Hà Nam. Ảnh: Ánh Dương

Gần 800 khách tham dự hòa nhịp cùng không khí sôi động tại sự kiện đã chứng minh sức hút của phân khu mới. Lấy cảm hứng từ chính kiến trúc “một đại lộ - hai sắc thái” của Flora Avenue, chủ đầu tư mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sống động.

Sau màn “chào sân” bằng những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự góp mặt của những nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng, đại diện Sun Group đã giới thiệu chi tiết về cảnh quan, quy hoạch, chính sách ưu đãi, bàn giao căn hộ… khơi gợi sự quan tâm của đông đảo khách hàng tham dự.

Dự án Phân khu Flora Avenue ra mắt thị trường đầy ấn tượng. Ảnh: Ánh Dương

“Chúng tôi muốn xây dựng Flora Avenue trở thành phân khu “rực rỡ” nhất của đại đô thị, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên của nhiều địa phương. Điểm nhấn chính là Đại lộ hoa bên dòng kênh rộng 27m với hoa mai anh đào, hoa ban khoe sắc. Đặc biệt, phân khu được bao bọc bởi 4 đại công viên, sở hữu 3 vườn cảnh quan nội khu lấy cảm hứng từ văn hóa vùng đất”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Tựa như một “nét chấm phá” khác biệt trong bức tranh đô thị Sun Group đã dày công kiến tạo suốt hơn một năm qua ở phía Nam Hà Nội, Flora Avenue sở hữu vị trí vàng tại giao điểm hai trục huyết mạch: tuyến 32m gắn kết Sun Urban City, Sun River City và Sun Legacy City, cùng tuyến 36m then chốt mở lối từ nút giao Phú Thứ đến ga Liêm Tuyền của đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Flora Avenue mang hai sắc thái đối lập mà hài hòa: tháp cao tầng trẻ trung bao quanh bởi 3 đại công viên, đầy sức sống, song hành cùng những mái nhà thấp tầng ẩn mình bên đại lộ hoa rực rỡ. Đặc biệt, phân khu này được đánh giá là sở hữu quỹ tiện ích phong phú bậc nhất Sun Urban City, từ không gian xanh thi vị, hệ thống giáo dục đa dạng cấp học, trung tâm chăm sóc người cao tuổi cho tới khu phố mua sắm sầm uất… kiến tạo phong cách sống an cư - nghỉ dưỡng trọn vẹn cho mọi thế hệ.

Sản phẩm bất động sản tại Flora Avenue đón nhận tín hiệu tích cực từ khách hàng. Ảnh: Ánh Dương

“Không gian xanh nhiều cây cối quanh Flora Avenue khiến tôi thực sự ấn tượng. Tiện ích thì ngay tầm tay, con cái được học ngay gần nhà, lên tới cấp Đại học. Còn cha mẹ lớn tuổi cũng có nơi để nghỉ dưỡng, với cộng đồng xung quanh. Đó cũng là lý do tôi quyết định đặt cọc một căn nhà phố ngay tại sự kiện ngày hôm nay, giá hợp lý hơn nhiều so với các sản phẩm ở Thủ đô hiện nay”, anh Tiến (Hà Nội) chia sẻ.

“Cú hích” lớn đến từ hạ tầng giao thông, giải trí

Theo đại diện một số đại lý dự sự kiện, việc ra mắt phân khu Flora Avenue vào thời điểm này được xem là bắt “trúng nhịp vàng” thị trường, khi niềm tin dần phục hồi, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm tiềm năng gia tăng và các tín hiệu hỗ trợ từ chính sách - hạ tầng ngày càng rõ nét.

Phân khu Flora Avenue thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn hảo. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tối 27/9, cùng ngày diễn ra Sự kiện giới thiệu phân khu Flora Avenue, tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã chính thức khánh thành Quảng trường Thời đại (Sun Urban City) và Nút giao Phú Thứ - 2 công trình hạ tầng chiến lược liên vùng. Nút giao Phú Thứ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, giữ vai trò then chốt kết nối khu đô thị với các trục đường huyết mạch, mở ra tiềm năng liên kết vùng mạnh mẽ. Quảng trường Thời đại cùng với công viên nước Sun World Ha Nam kỳ vọng sẽ nâng tầm Sun Urban City trở thành điểm vui chơi giải trí, an cư không chỉ dành cho người dân Ninh Bình mà nhiều địa phương lân cận.

Nhà đầu tư Flora Avenue đón cơ hội tăng trưởng rõ nét. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với hạ tầng giao thông khu vực ngày càng hoàn thiện, hệ tiện ích vui chơi giải trí đa dạng, cảnh quan thơ mộng hiếm thấy, Flora Avenue đã chinh phục được nhiều khách hàng trong ngày ra mắt.

“Sự kiện hôm nay có tỷ lệ lớn khách hàng đến từ ngoại tỉnh, thậm chí có cả phía Nam. Điều này cho thấy sức nóng của Flora Avenue đã được lan tỏa. Đó là niềm vui và tự hào, đáp đền cho những tâm huyết chúng tôi dành cho khu đô thị Nam Hà Nội trong suốt 1 năm qua. Đây là động lực để Sun Group viết tiếp hành trình rực rỡ mới”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Chủ đầu tư vừa công bố chính sách bán hàng mới dành cho khách hàng với loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng thanh toán sớm được hưởng chiết khấu không vay 1%, chiết khấu thanh toán sớm 19% (không muộn hơn ngày 15/10/2025) cùng chính sách Early-bird 5% (không muộn hơn ngày 30/09/2025). Tổng mức chiết khấu có thể lên đến 25%, mở ra cơ hội gia tăng lợi ích tài chính rõ rệt cho nhà đầu tư.

Lệ Thanh