Hơn 1.200 căn hộ kỳ vọng nâng tầm chuẩn sống tại khu vực trung tâm Đà Nẵng và bổ sung nguồn cung căn hộ cho thuê chất lượng.

Tòa tháp cuối cùng của quần thể Sun Symphony Residence chính thức ra mắt, nâng tầm diện mạo đô thị bên dòng Hàn Giang. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo Sun Property, tháng 5 này, “bản giao hưởng” soi bóng sông Hàn - Sun Symphony Residence sẽ lần lượt bàn giao 3 tòa tháp Symphony 1, 2, 3. Nối tiếp thành công của những tòa căn hộ trước, tòa tháp Symphony 5 tiếp tục được ra mắt.

Symphony 5 được phát triển trên quỹ đất thương mại, dịch vụ rộng 11.371m2 giáp sông Hàn, mặt đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt thuộc phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Dự án có thời hạn 50 năm kể từ ngày 23/4/2026, do công ty thành viên Sun Group làm chủ đầu tư.

Tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm sát sông Hàn, tháp căn hộ Symphony 5 có chiều cao 31 tầng, 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường hơn 1200 căn hộ với đa dạng diện tích: studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ... Vị trí thuận lợi giúp việc di chuyển của cư dân đến các khu tiện ích công cộng cũng như trung tâm thành phố trở nên dễ dàng: 3km đến bãi biển Mân Thái, 5km tiếp cận Da Nang Downtown - tổ hợp vui chơi giải trí mang tính biểu tượng của Đà Nẵng và chỉ khoảng 7km đến sân bay quốc tế.

Tọa độ vàng tại mặt đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt sát sông Hàn mang lại khả năng kết nối vượt trội cho cư dân tòa Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Với vị trí tâm mạch, vừa cận kề dòng sông biểu tượng, vừa kết nối trực tiếp với các trục phát triển năng động của Đà Nẵng, Symphony 5 thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm đã được định hình tại khu vực này bao gồm trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, các điểm đến du lịch nổi tiếng, đồng thời tận hưởng nhịp sống đô thị sôi động nhưng vẫn giữ được sự cân bằng sinh thái nhờ không gian mở ngay sát sông Hàn.

Cư dân Symphony 5 được thừa hưởng đặc quyền sở hữu 5 tầng không gian hiếm có ngay từ ban công căn hộ, đó là: mỹ cảnh sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố năng động nhất miền Trung. Từ tòa tháp Symphony 5, một bức tranh Đà Nẵng dần mở ra theo nhiều lớp không gian đan xen - nơi dòng sông mang đến nhịp sống êm đềm, biển xanh mở ra chân trời khoáng đạt và đô thị chuyển mình phát triển từng ngày, không chỉ mang đến trải nghiệm sống khác biệt mà còn tạo nên giá trị bền vững cho BĐS.

Kế thừa phong cách kiến trúc đã ghi dấu ấn tại các tòa căn hộ trước, tháp căn hộ Symphony 5 được kiến tạo như một “lớp phù điêu kiến trúc” chuyển động giữa lòng đô thị - nơi hình tượng rồng thiêng trong di sản Á Đông và nhịp điệu ruộng bậc thang của thiên nhiên được “thổi hồn” bằng ngôn ngữ hình khối hiện đại.

“Lấy cảm hứng từ những đường nét uốn lượn mang tính biểu tượng của phù điêu rồng, tòa tháp căn hộ được tổ chức theo nhịp giật cấp mềm mại, tạo nên dòng chuyển động liên tục vươn lên theo phương thẳng đứng, góp phần tạo nên một bản giao hưởng giữa di sản, thiên nhiên và nhịp sống đương đại”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Thiết kế theo nhịp giật cấp của tòa Symphony 5 lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thiêng và nhịp điệu ruộng bậc thang. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Là tòa tháp cuối cùng hoàn thiện “bản giao hưởng” Sun Symphony Residence, Symphony 5 được Sun Group phát triển theo định hướng căn hộ cao cấp, hướng tới cộng đồng cư dân hiện đại, đề cao chất lượng sống và trải nghiệm.

Không gian căn hộ được thiết kế rộng thoáng nhằm khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên và tối ưu tầm nhìn. Cùng với đó, căn hộ Symphony 5 được kiến tạo theo chuẩn sống nghỉ dưỡng sát cạnh sông Hàn, với hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh: phòng gym, yoga, spa, hồ bơi phong cách resort và kids club - mang đến không gian sống cân bằng cho mọi thành viên.

Hệ thống shophouse khối đế sầm uất đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm và dịch vụ của cư dân căn hộ Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cư dân còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích chung của tổ hợp Sun Symphony Residence cùng công viên thể thao 10.000m² tạo nên trải nghiệm sống năng động, thư giãn giữa lõi đô thị. Bên cạnh đó, việc nằm trong một tổ hợp BĐS đã hình thành (tòa Symphony 2 bắt đầu bàn giao cho khách khai thác) mang đến hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, từ dịch vụ thương mại đến không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên chuẩn sống tiện nghi và bền vững cho cư dân.

Với cơ cấu sản phẩm đa dạng, Symphony 5 đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu - từ an cư, nghỉ dưỡng đến đầu tư khai thác cho thuê. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ studio chiếm đa số (gần 60%), giúp gia chủ dễ dàng khai thác vận hành kinh doanh và tối ưu lợi nhuận trong bối cảnh khách du lịch và luồng di cư đến Đà Nẵng không ngừng gia tăng.

Sự bứt phá của du lịch Đà Nẵng là "đòn bẩy" giúp các gia chủ tại Symphony 5 dễ dàng tối ưu lợi nhuận kinh doanh lưu trú. Ảnh: Ánh Dương

“Là tòa tháp cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence, Symphony 5 hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm vừa có giá trị sử dụng thực, vừa có tiềm năng tăng giá dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất bên bờ Hàn Giang ngày càng cạn kiệt và các dự án mới có xu hướng phát triển ra vùng ven, Symphony 5 chính là cơ hội hiếm hoi để sở hữu căn hộ tại trung tâm Đà Nẵng với đầy đủ tiện ích 5 sao và cộng đồng cư dân văn minh”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Đặc biệt, nếu soi chiếu với những dự án căn hộ ven sông Hàn khác của Sun Group đã bàn giao để vận hành cho thuê thu về 25-35 triệu đồng/tháng, những khách hàng đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ tại Symphony 1, 2, 3 có lẽ sẽ không muốn đánh mất thời cơ vàng thêm lần nữa.

Việc ra mắt Symphony 5 tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bài bản của Sun Group tại Đà Nẵng, không phát triển các dự án riêng lẻ mà hướng tới kiến tạo quần thể đô thị đồng bộ tiện ích, góp phần nâng tầm diện mạo và chất lượng sống đô thị. Với mảnh ghép cuối cùng này, “bản giao hưởng” soi bóng sông Hàn Sun Symphony Residence sẽ hoàn thiện, thiết lập chuẩn mực mới cho dòng căn hộ cao cấp, nơi giá trị sống - đầu tư và giá trị biểu tượng cùng hội tụ.

Lệ Thanh