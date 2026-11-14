Sun Property vừa công bố loạt chính sách tài chính dành cho phân khu thấp tầng The Elite thuộc Charmora City, bao gồm gói hỗ trợ xây dựng 3 triệu đồng/m², hỗ trợ lãi suất 24 tháng và chiết khấu thanh toán sớm lên tới 9,5%.

Chính sách giãn thanh toán và gói hoàn thiện xây dựng hút khách

Với giới đầu tư am tường phân khúc thấp tầng, tính hiệu quả của một thương vụ không chỉ đo đếm bằng tiềm năng tăng giá mà còn ở khả năng luân chuyển vốn linh hoạt. Thay vì phân bổ nguồn vốn lớn cùng lúc, xu hướng hiện nay là ưu tiên những giải pháp tài chính thông minh nhằm tối ưu tỷ suất sinh lời và duy trì tính chủ động cho các kế hoạch kinh doanh khác.

Giải pháp tài chính thông minh giúp nhà đầu tư tối ưu sinh lời và chủ động dòng vốn. Ảnh minh hoạ

Nhìn rộng ra thị trường quốc tế, tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các kế hoạch thanh toán linh hoạt và kéo giãn tiến độ sau bàn giao chính là chìa khóa tạo nên sức hút lớn cho phân khúc hạng sang. Mô hình này thiết lập công thức “win - win”, giúp nhà đầu tư giảm tối đa áp lực dòng tiền ban đầu mà vẫn sớm nắm giữ tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Tại Việt Nam, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã áp dụng bài toán này cho dòng sản phẩm townhouse và biệt thự song lập tại phân khu The Elite (Charmora City, Nam Nha Trang). Đáng chú ý, mọi chủ sở hữu đều được áp dụng gói hỗ trợ xây dựng 3 triệu đồng/m² sàn (gồm VAT), miễn phí quản lý 3 năm và chương trình Sun Signature. Đơn cử với một căn diện tích sàn gần 500 m² (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), riêng chính sách này đã giảm trực tiếp hơn 1,36 tỷ đồng chi phí hoàn thiện ban đầu.

Song song đó, khách hàng sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 24 tháng, giúp duy trì tính thanh khoản trong hai năm đầu. Với khách hàng không vay ngân hàng, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu 5% (tương đương gần 384 triệu đồng). Nếu lựa chọn thanh toán sớm 100% trước ngày 25/11, mức chiết khấu 9,5% giúp tiết kiệm thêm khoảng 766 triệu đồng. Tổng mức ưu đãi có thể lên tới gần 2,5 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để chủ nhà sớm đưa bất động sản vào khai thác kinh doanh hoặc cho thuê lưu trú ngay khi nhận bàn giao.

Loạt chính sách ưu đãi từ Sun Property tạo lợi thế khai thác cho The Elite, Charmora City. Ảnh phối cảnh

Lợi thế quy hoạch đồng bộ và dấu ấn thiết kế mặt tiền lớn độc bản

Nha Trang từ lâu đã quen thuộc với những khách sạn 5 sao hay các quần thể nghỉ dưỡng ven biển, song thị trường vẫn thiếu vắng một khu đô thị an cư biệt lập đúng nghĩa dành cho giới thượng lưu. Sự xuất hiện của phân khu thấp tầng The Elite được xem là lời giải trọn vẹn, mang đến không gian sống chuẩn mực để giới tinh hoa cùng cộng đồng quốc tế chọn làm chốn an cư lâu dài..

Nằm trọn trong Elite Island - hòn đảo an cư sinh thái của đại đô thị, The Elite sở hữu địa thế hiếm có khi được ôm ấp bởi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc. Đặc biệt, giữa bối cảnh quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, phân khu khẳng định giá trị khác biệt như một tài sản tích lũy an toàn và bền vững.

The Elite định hình không gian sống sinh thái biệt lập và giá trị tích lũy bền vững. Ảnh: Sun Property

Từ lợi thế vị trí, phân khu còn gây ấn tượng mạnh với thiết kế mặt tiền lớn độc bản: townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5 m, trong khi biệt thự song lập chạm ngưỡng từ 10 m, tạo nên diện mạo bề thế, sang trọng trên các trục đường nội khu. Mặt tiền rộng mở không chỉ tối ưu ánh sáng và gió mát tự nhiên, mà còn tạo tiền đề hoàn hảo cho bài toán kinh doanh đa công năng.

Trải nghiệm khoáng nóng tại gia và nhịp sống của thế hệ toàn cầu

Dấu ấn đắt giá nhất định vị đẳng cấp của The Elite chính là đặc quyền khoáng nóng được dẫn trực tiếp vào Clubhouse Onsen hơn 3.000 m² và hệ thống từng biệt thự, đưa Charmora City thành đô thị khoáng nóng đầu tiên tại trung tâm Nha Trang. Tiện ích chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày ngay tại ngưỡng cửa đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống wellness đang dẫn dắt phong cách sống thượng lưu.

Khoáng nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp tới Clubhouse Onsen và từng biệt thự. Ảnh phối cảnh

Dưới góc nhìn y khoa chuyên sâu, BSCK2 Đỗ Thị Phương Mai - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội, phân tích: “Khoáng nóng tự nhiên mang lại hiệu quả phục hồi toàn diện nhờ kết hợp cả ba cơ chế: nhiệt, thủy và hóa trị liệu - giúp tăng tuần hoàn, thư giãn cơ khớp và cải thiện giấc ngủ sâu. Việc đưa khoáng nóng trở thành tiện ích tại gia mỗi ngày chính là chìa khóa dưỡng sinh chủ động để gia tăng tuổi thọ sống khỏe cho cả gia đình”.

Bên cạnh giá trị sức khỏe, The Elite còn mang đến trải nghiệm sống cân bằng khi dung hòa trọn vẹn giữa sự tĩnh tại và nhịp sống phồn hoa. Chỉ cần vài bước chân dạo bộ, cư dân đã có thể tiếp cận không khí giải trí, lễ hội sôi động suốt 24/7 tại Festival Island kề bên. Hệ tiện ích đồng bộ này không chỉ đem lại cuộc sống tiện nghi, mà còn kiến tạo cộng đồng tinh hoa - nơi con trẻ được lớn lên giữa môi trường văn minh, tự tin hội nhập như những công dân toàn cầu thực thụ ngay trên chính “sân nhà”.

Cư dân The Elite tận hưởng nhịp sống cân bằng bên không gian lễ hội Festival Island. Ảnh minh hoạ

Với chính sách bán hàng linh hoạt cùng các gói hỗ trợ đồng hành từ Sun Group, phân khu thấp tầng The Elite mở ra cơ hội đầu tư bền vững và an cư lâu dài tại trung tâm Nam Nha Trang.

Lệ Thanh