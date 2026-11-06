Sung túc hay xung túc đúng chính tả?

Để trả lời thẳng vào câu hỏi, cách viết đúng chính tả theo từ điển tiếng Việt là "sung túc". Còn từ "xung túc" là một cách viết sai chính tả và hoàn toàn không có trong từ điển tiếng Việt. Đây là một lỗi thường gặp do sự nhầm lẫn về âm tiết và quy tắc ghép vần. Mặc dù âm "x" và "s" có thể bị phát âm lẫn lộn, nhưng về mặt ngữ nghĩa và từ nguyên, "xung túc" không mang bất kỳ ý nghĩa nào tương tự như "sung túc".

"Sung túc" và "xung túc" là một trong những cập từ dễ nhầm lẫn chính tả. Ảnh: AI

Sung túc là một từ Hán Việt, được cấu thành từ hai yếu tố:

- "Sung": Có nghĩa là đầy đủ, dồi dào, phong phú, tràn đầy.

- "Túc": Có nghĩa là đủ, trọn vẹn, không thiếu thốn.

Khi kết hợp lại, "sung túc" mang ý nghĩa là đầy đủ, giàu có, thịnh vượng về vật chất lẫn tinh thần. Nó diễn tả một trạng thái không thiếu thốn bất cứ thứ gì, cuộc sống ấm no, dư dả, có của ăn của để và thường đi kèm với sự an vui, hạnh phúc.

Ví dụ về cách dùng "sung túc" trong ngữ cảnh:

- Sau nhiều năm lao động vất vả, gia đình anh ấy đã có một cuộc sống sung túc, không còn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. - Diễn tả sự đầy đủ về vật chất.

- Với mức lương ổn định và biết cách chi tiêu hợp lý, cô ấy luôn cảm thấy sung túc về tài chính. - Diễn tả sự dư dả về tiền bạc.

- Dù không quá giàu có, nhưng với tình yêu thương và sự sẻ chia, gia đình họ luôn sống trong sự sung túc về tình cảm. - Diễn tả sự đầy đủ về mặt tinh thần, tình cảm.

- Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ đã mang lại sự sung túc cho người dân cả nước. - Diễn tả sự thịnh vượng chung của xã hội.

Từ "sung túc" thường được dùng để miêu tả một cuộc sống viên mãn, một gia đình ấm no, một nền kinh tế phát triển. Nó gợi lên hình ảnh của sự đủ đầy, không chỉ về mặt vật chất mà còn có thể bao hàm cả sự giàu có về tinh thần, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Các từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với "sung túc" có thể kể đến như: ấm no, đầy đủ, dư dả, thịnh vượng, giàu có.