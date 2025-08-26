Hợp tác với Suofeiya trong lĩnh vực nội thất tùy chỉnh cao cấp

Ngày 21/8/2025, Sunshine Group ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Suofeiya, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hợp tác toàn diện trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, cung ứng giải pháp nội thất và thiết bị thông minh tại thị trường Việt Nam.Theo thoả thuận, Suofeiya sẽ trực tiếp tham gia cung cấp giải pháp tổng thể về nội thất thông minh cho một số dự án bất động sản trọng điểm do Sunshine Group phát triển trong thời gian tới.Đại diện Sunshine Group cho biết, hai bên dự kiến hướng tới việc thành lập nhà máy sản xuất, lắp đặt nội thất tại Việt Nam, không chỉ nhằm tối ưu chuỗi cung ứng cho các dự án của Sunshine Group mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành công nghiệp nội thất Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Đại diện Sunshine Group và Suofeiya ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Thành lập năm 1981 tại Pháp, Suofeiya hiện là một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nội thất tùy chỉnh cao cấp, với 8 trung tâm sản xuất quốc tế, 1,2 triệu m2 dây chuyền sản xuất thông minh, cùng đội ngũ 200 nhà thiết kế hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đặt hàng riêng biệt về nội thất tuỳ chỉnh từ tủ bếp, tủ quần áo, cửa nội thất, nội thất rời và phụ kiện thông minh….Hiện diện tại gần 30 quốc gia và phục vụ hàng triệu gia đình, Suofeiya là đối tác chiến lược của hơn 500 chủ đầu tư danh tiếng và đã đồng hành cùng hàng trăm dự án biểu tượng như Shell Tower (Qatar), Hyatt Regency (Nhật Bản), Lake City (Malaysia)...

Cùng Haier Group kiến tạo các giải pháp sống và chuyển đổi số

Trước đó, Sunshine Group cũng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Haier Home, thành viên Haier Group - một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp sống và chuyển đổi số. Trong hệ sinh thái này, Haier Home giữ vai trò trụ cột chiến lược, đồng sáng lập nền tảng Shaohaihui – một trong 500 kỳ lân toàn cầu, hạt nhân phát triển các cụm công nghiệp nhà thông minh, vật liệu mới và công nghệ số.

Đại diện Sunshine Group và Haier Home ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, Haier Home sẽ đồng hành cùng Sunshine Group trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể về thiết kế nội thất và hệ thống thiết bị thông minh cho một số dự án bất động sản trọng điểm. Hai bên cũng hướng tới việc thành lập showroom trưng bày sản phẩm, xúc tiến thương mại song phương và nghiên cứu khả năng đầu tư nhà máy sản xuất – lắp đặt thiết bị thông minh tại Việt Nam, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và nâng tầm trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân.

Việc hợp tác cùng những thương hiệu hàng đầu như Suofeiya và Haier Group không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái bất động sản của Sunshine Group theo chuẩn quốc tế, mà còn góp phần lĩnh vực kiến trúc - nội thất Việt Nam hòa nhịp với xu thế phát triển toàn cầu.

Các hợp tác này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa không gian sống hiện đại, tối ưu công năng tại các dự án trọng điểm sắp triển khai của Sunshine Group như: Sunshine Legend City và Sunshine Bay Retreat Vung Tau – hai đại dự án có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD vừa được Sunshine Group chính thức khởi công ngày 19/8/2025.

“Đây là bước đi khẳng định cam kết tiên phong của Sunshine Group trong việc kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới, nơi công nghệ, thiết kế và trải nghiệm cư dân được đặt ở vị trí trung tâm, hướng tới cộng đồng hiện đại, văn minh và thịnh vượng”, đại diện Sunshine Group nhấn mạnh.

