Văn hóa Tết - Cung bậc xúc qua các thời kỳ

Khẳng định nét đẹp văn hóa của Tết Việt nhưng không thiếu những yếu tố hoành tráng thời đại 4.0, khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) mang đến món quà lễ hội sống động nơi “Suối Tiên huyền thoại trong tích truyện” đã sẵn sàng chào đón tất cả người dân lẫn du khách.

Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên chia sẻ: “Suối Tiên đặc biệt xây dựng lễ hội năm nay như một chuyến phiêu lưu mùa xuân. Trong đó, Suối Tiên vẫn luôn lấy bản sắc văn hóa Việt làm cốt lõi để xây dựng hình ảnh công viên văn hóa đậm hồn Việt, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Quan trọng hơn, các giá trị truyền thống không bị cũ kỹ hóa mà được làm mới bằng công nghệ hiện đại, biến những hình tượng văn hóa trở nên sinh động, hấp dẫn hơn với du khách, đặc biệt là giới trẻ. Suối Tiên sẽ là nơi du khách đi vào lễ hội bằng sự tò mò, ở lại bằng sự phấn khích, và ra về với rất nhiều câu chuyện để kể”.

Chương trình nghệ thuật chủ đề ‘Tết người Việt - Ký ức trăm năm’ theo hình thức sân khấu hóa, bao gồm bốn cung bậc giàu cảm xúc mô phỏng bức tranh sự thay đổi của Tết Việt qua các giai đoạn: Tết nguồn cội, Tết hòa bình, Tết văn hóa và Tết Gen Z tại khu vực Mega Central.

Ở Tết Nguồn Cội, du khách như được mở cánh cửa ngược dòng thời gian khi đắm mình trong tiếng trống đồng linh thiêng, màn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng khai xuân, Tứ Linh Long - Lân - Quy - Phụng sống động. Du khách còn trực tiếp tham gia hoạt động tương tác vẽ nón lá, vẽ mành tre trong không gian tín ngưỡng linh thiêng, nhìn lại những nghi thức cầu chúc bình an, tài lộc và hạnh phúc. Đặc biệt xúc động khi Hòa Bình mở ra không gian xúc động với hình ảnh người chiến sĩ cụ Hồ nơi biên ải đang trở về đón Tết sum vầy cùng gia đình trong niềm hạnh phúc đất nước hòa bình.

Ở Tết Văn Hóa, nghệ thuật và âm nhạc dân gian được tái hiện sống động: tuồng, chèo, cải lương, dân ca kết hợp hoạt động tương tác vẽ mặt nạ mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng, góp phần làm nên bức tranh văn hóa phong phú của lễ hội. Và hành trình khép lại bằng Tết Gen Z - Nơi truyền thống bùng nổ trong nhịp điệu hiện đại: múa lửa, dance, remix dân gian, loto, không gian check-in rực rỡ sắc xuân. Một Tết rất mới, rất trẻ nhưng vẫn rất Việt.

Một điểm đến, vạn niềm vui

Không hề quá khi khẳng định sự tươi trẻ mà Suối Tiên đem lại cho du khách mỗi dịp Tết khi lịch trình hoạt động giải trí đa dạng, chương trình nghệ thuật xuyên suốt mà còn đầy ắp yếu tố trải nghiệm thử thách cảm giác mạnh và khám phá thiên nhiên, ẩm thực phù hợp với với du khách mọi lứa tuổi.

Nổi bật là show nghệ thuật đại cảnh sân khấu nước “Sơn Tinh Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc” rất hào hùng kết hợp hệ thống LED hiện đại cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa và những màn đấu võ kịch tính. Show diễn ra vào 18h00 mỗi ngày từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Và hàng trăm suất biểu diễn múa lân - sư - rồng, xiếc múa lửa, xiếc chú hề, các chương trình âm nhạc… phục vụ du khách từ mùng 1 đến 12 tháng Giêng.

Thích thử thách cảm xúc, Mega Zone chính là siêu tổ hợp giải trí đầy kinh ngạc với các trò chơi công nghệ cao trong không gian hiện đại. Các trò chơi mới được ra mắt trong dịp này, nổi bật là Go Kart - Đường đua tốc độ phấn khích từng vòng cua, xe tăng hành trình chiến xa bật mode chiến binh, Đường trượt vô cực Infinity Slide lần đầu xuất hiện tại Biển Tiên Đồng.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể tận hưởng không gian xanh lành Suối Tiên Farm và thưởng quả lành đón Tết an nhiên như nho mẫu đơn, vú sữa hoàng kim, sung Mỹ…

Năm 2026, Suối Tiên chính thức ra mắt các loại vé mới đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi và phù hợp với nhu cầu tài chính của mỗi du khách. Đặc biệt, vé combo là lựa chọn tiết kiệm và tiện lợi, bao gồm vé vào cổng và nhiều điểm tham quan, trò chơi nổi bật mang đến hành trình vui chơi trọn vẹn mà không cần lo lắng phát sinh chi phí. Du khách còn có thể đặt vè online vào cổng nhanh chóng, không cần chờ đợi.

Hãy lên lịch đi Suối Tiên ngay, một hành trình du xuân thú vị ngập tràn niềm vui đang đón chờ bạn và gia đình trải nghiệm vào dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900 636 787

Facebook: www.fb.com/SuoiTienThemePark

Website: https://suoitien.vn/chon-ve

Tú Sương