ẤN ĐỘ - Một chiếc SUV chạy tốc độ cao đánh lái sang làn đường ngược chiều để tránh một người đi xe máy, nhưng lại đâm trực diện vào ô tô đang đi tới. Cú va chạm gây ra tai nạn liên hoàn, khiến hai người tử vong và ba người bị thương nặng.

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Vụ tai nạn xảy ra sáng 21/11 trên đường cao tốc thuộc huyện Kakinada, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), được camera giám sát ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy từ đường nhánh rẽ ra, tìm cách băng qua đường cao tốc. Đúng lúc này, một chiếc SUV màu xanh đang chạy tới với tốc độ cao.

Để tránh đâm vào người đi xe máy, tài xế SUV bất ngờ đánh lái gấp sang làn đường ngược chiều. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó đâm trực diện vào một chiếc SUV màu trắng đang lưu thông theo hướng đối diện.

Cú va chạm mạnh tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến một người đi xe máy bị ảnh hưởng. Người này bị hất văng lên không trung vài mét trước khi rơi xuống mặt đường.

Đoạn video từ camera giám sát cho thấy toàn bộ diễn biến vụ việc, từ thời điểm người đàn ông lớn tuổi băng qua đường đến cú va chạm liên hoàn. Sau tai nạn, người đàn ông này còn quay xe máy rời khỏi hiện trường.

SUV đánh lái tránh xe máy, lao sang làn đối diện gây tai nạn

Hậu quả, hai người tử vong và ba người khác bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Tại thời điểm India Today đăng tải thông tin, danh tính những người tử vong và bị thương chưa được xác định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi các phương tiện di chuyển tốc độ cao trên đường cao tốc, đặc biệt khi xuất hiện tình huống bất ngờ như xe máy băng cắt ngang đường. Việc đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật trong điều kiện tốc độ cao cũng có thể dẫn đến những va chạm liên hoàn nguy hiểm.

Theo India Today