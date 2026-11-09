Đám cưới của cháu trai suýt nữa bị hủy vì sự bức xúc, không thể kiềm chế sự nóng nảy của tôi. Mọi chuyện liên quan đến cái gọi là "giờ đẹp" trong đám cưới.

Tôi năm nay 45 tuổi, là chú họ của chú rể. Cách đây không lâu, tôi tham gia đoàn đón dâu gồm khoảng 30 người của gia đình cháu.

Đáng lẽ đám cưới phải là một ngày vui trọn vẹn, nhưng chỉ vì sự nóng nảy của tôi, mọi chuyện suýt trở thành thảm họa.

Nhà trai và nhà gái cách nhau khoảng 200km, thời gian di chuyển dự kiến gần 4 tiếng đồng hồ. Trước ngày cưới, hai bên đã thống nhất giờ nhà trai đến đón dâu và thời điểm đưa cô dâu về nhà chồng sao cho phù hợp với giờ đẹp của mỗi gia đình.

Hôm ấy, đoàn nhà trai xuất phát từ sớm. Vì đường sá thuận lợi, chúng tôi đến nơi sớm hơn dự kiến khoảng 1 tiếng.

Tưởng rằng mọi người sẽ được vào nhà gái nghỉ ngơi, uống chén nước sau hành trình dài, không ngờ chúng tôi nhận được thông báo phải chờ đến đúng giờ đẹp mới được vào đón dâu.

Một người bên nhà gái ra hướng dẫn cả đoàn di chuyển đến sân đình cách đó khoảng 500m để chờ đợi.

Suýt chút nữa tôi đã phá hỏng hạnh phúc của đôi trẻ vì sự nóng nảy của mình. Ảnh minh họa

Khu vực này không có quán cà phê hay nơi nghỉ ngơi thuận tiện. Cả đoàn 30 người, có cả người già và trẻ nhỏ, đành ngồi vật vờ ở sân đình. Thời tiết nóng nực, muỗi đốt, ai cũng thấm mệt sau quãng đường dài.

Tôi hiểu chuyện cưới hỏi thường coi trọng giờ giấc, nhưng điều khiến tôi khó chịu là nhà gái gần như chẳng có sự quan tâm nào đến đoàn khách. Họ không hỏi han, không mời nước, cũng không thu xếp cho nhà trai vài cái quạt điện.

Thi thoảng, chỉ có vài thanh niên đến thông báo giờ giấc rồi lại đi.

Chờ khoảng 30 phút, tiếng phàn nàn thêm nhiều mặc cho chú chú rể và trưởng đoàn hết lời động viên mọi người thông cảm.

Tôi bực bội nói: "Giờ đẹp giờ xấu thì không biết, nhưng cư xử kiểu này là thiếu tôn trọng nhà trai".

Theo tôi, dù chưa đến giờ làm lễ, nhà gái vẫn có thể mời đoàn vào rạp ngồi uống nước, ăn kẹo. Chờ ở đó cũng đâu ảnh hưởng đến giờ đón dâu?

Thế nhưng, nhà gái vẫn không có động tĩnh gì. Đến bố mẹ cô dâu cũng chẳng thấy xuất hiện nói lấy một lời.

Càng chờ, tôi càng bức xúc. Trong phút nóng giận, tôi lớn tiếng yêu cầu bố mẹ cô dâu hoặc đại diện người lớn nhà gái ra nói chuyện.

Một lúc sau, một người bác trong họ cô dâu xuất hiện. Ban đầu, ông giải thích khá từ tốn rằng gia đình đã xem giờ cẩn thận, mong nhà trai thông cảm chờ thêm.

Tôi vẫn không chấp nhận, liên tục trách móc nhà gái quá máy móc, rập khuôn, bắt nhà trai chịu khổ.

Nghe những lời ấy, người bác kia cũng mất bình tĩnh. Ông khó chịu đáp: “Cả đời cưới vợ một lần, chờ một tiếng cũng không chờ được thì mong gì lấy được vợ, được dâu”.

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa.

Mặc cho chú rể và mọi người can ngăn, tôi vẫn xông lên, lớn tiếng: "Nàng dâu chảnh chọe, kênh kiệu thế này nhà tôi cũng ngại rước về. Nhà anh nên nhớ, giờ đẹp đến mấy cũng không bằng việc sống sao cho tử tế, biết tôn trọng người khác. Cư xử kiểu này thì giờ đẹp cũng vứt".

Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại, suýt biến thành cuộc ẩu đả. Người dân trong làng kéo đến xem. Bố mẹ cô dâu thấy sự việc ồn ào cuối cùng cũng phải ra mặt.

Mẹ cô dâu khóc lóc đòi hủy hôn ngay lập tức vì cho rằng nhà trai không tôn trọng nhà gái. Bố cô dâu bình tĩnh hơn, đề nghị mọi người tạm tách nhau ra để nguôi giận.

Tôi bị người nhà kéo vào xe ô tô, yêu cầu ngồi yên, không được bước vào nhà gái để tránh làm mọi chuyện thêm căng thẳng.

Sau tổng cộng khoảng 1,5 tiếng chờ đợi cùng những phút tranh cãi căng thẳng, lễ đón dâu mới được thực hiện.

Mọi nghi thức được hoàn tất nhưng không khí chẳng còn vui vẻ như ban đầu.

Suốt quãng đường về, chiếc xe chở đoàn rước dâu im lặng khác thường. Không còn những câu chuyện rôm rả, tiếng cười đùa như lúc đi.

Tôi ngồi cuối xe, lúc này mới thấy dằn vặt. Tôi biết cháu trai và mẹ cháu rất buồn, thậm chí giận tôi. Thế nhưng, họ không trách móc câu nào, có lẽ chỉ mong đám cưới được hoàn tất, không bị lỡ dở vì những chuyện không đáng.

Sự im lặng ấy khiến tôi càng ân hận.

Nghĩ lại, tôi vẫn thấy cách đón tiếp của nhà gái hôm ấy chưa chu đáo. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được quyền lớn tiếng, xúc phạm người khác.

Đặc biệt, tôi còn buông lời chê bai cô dâu, trong khi cháu chẳng làm gì có lỗi với mình.

Tôi đến để chúc phúc cho hai cháu, vậy mà lại suýt trở thành người phá hỏng ngày trọng đại của chúng.

Giờ đây, tôi muốn xin lỗi cháu trai, cháu dâu và gia đình nhà gái nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Giá như hôm ấy tôi nhẫn nhịn thêm một chút, bình tĩnh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Độc giả giấu tên

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