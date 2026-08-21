Tháp Symphony 5 thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của quần thể Sun Symphony Residence. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Xu hướng đầu tư hưởng lợi từ “đòn bẩy hệ sinh thái”

Thay vì lựa chọn các khu biệt lập, thị trường ngày càng ưu tiên căn hộ cao cấp trong hệ sinh thái “all-in-one”. Điển hình như tại Singapore, các khu quy hoạch Marina South hay URA đều được phát triển theo mô hình "mixed-use" hoặc "khu dân cư 10 phút", đưa nhà ở, nơi làm việc, tiện ích thiết yếu lại gần nhau để tạo ra những đô thị có sức sống cả ngày lẫn đêm.

Với bất động sản khai thác cho thuê, sức hấp dẫn của mô hình đô thị tích hợp càng rõ nét. Các khảo sát cho thấy, khách thuê có thể sẵn sàng chi trả mức giá cao để tận hưởng các trải nghiệm sống mà điểm đến mang lại, thay vì lựa chọn căn hộ dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là “để ở”.

Sự cộng hưởng giữa cảnh quan sông nước và hệ sinh thái thương mại - dịch vụ giúp khu vực ven sông Hàn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trú ngắn lẫn dài hạn. Ảnh: Ánh Dương.

Tại Đà Nẵng, thực tế này được ghi nhận phổ biến ở những quần thể bất động sản ven sông Hàn. Lợi thế cảnh quan tự nhiên của dòng sông được cộng hưởng với hệ thống du lịch, giải trí và dịch vụ do các tập đoàn lớn kiến tạo, tạo nên một điểm đến có khả năng thu hút cả khách lưu trú ngắn ngày lẫn nhóm khách có nhu cầu ở dài hạn.

Với nhà đầu tư, đó được xem như một dạng “đòn bẩy” đặc biệt: mua một căn hộ với mức giá “vừa túi tiền” nhưng lại sở hữu cả một hệ sinh thái tỷ đô do các tập đoàn lớn đầu tư, tạo thêm lợi thế trong khai thác cho thuê và thu hút khách lưu trú.

Bài toán đầu tư ven sông Hàn

“Tôi đã tới nhiều điểm đến tại Việt Nam nhưng quyết định chọn khu vực ven sông Hàn để sinh sống và làm việc lâu dài. Nơi đây có cả sông, biển, không gian xanh cùng hệ tiện ích sống – giải trí toàn diện. Căn hộ này có phần đắt hơn một chút so với các căn hộ khác, nhưng chất lượng, vị trí và cơ hội được hòa nhập vào cộng đồng cư dân địa phương cũng như cộng đồng người nước ngoài ở ngay trong khu vực này là rất lớn”, anh Simon, khách thuê căn hộ Symphony 2 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence chia sẻ.

Chuyên gia công nghệ Simon chọn thuê căn hộ tại tháp Symphony 2 để an cư và làm việc lâu dài. Ảnh: Ánh Dương.

Câu chuyện của vị chuyên gia phần nào phản ánh “khẩu vị” của tệp khách hàng quốc tế: họ không đơn thuần tìm một nơi để ở, mà cần một không gian sống tiện nghi. Khi tiêu chuẩn này được đáp ứng, mức giá thuê không còn là vấn đề quan trọng.

Là mảnh ghép cuối cùng của Sun Symphony Residence, tháp căn hộ Symphony 5 là cơ hội đầu tư đáng cân nhắc cho những khách hàng bỏ lỡ đợt đầu.

Giới đầu tư nhận định, Symphony 5 “chào sân” với mức giá khá hấp dẫn: chỉ từ 1,8 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu một căn hộ studio ven sông Hàn, đồng thời thụ hưởng hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – trải nghiệm đã được quy hoạch đồng bộ của quần thể. Vị trí này vừa mở ra tầm nhìn khoáng đạt bao trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm Đà Nẵng, vừa kết nối nhanh tới các điểm trọng yếu như biển Mân Thái, Da Nang Downtown và sân bay quốc tế. Căn hộ ở đây có thể tiếp cận từ du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày đến lực lượng chuyên gia, doanh nhân lưu trú dài hạn.

Tầm nhìn panorama đắt giá từ Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh của Symphony 5 còn nằm ở hệ tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn resort, với hồ bơi ngoài trời rộng 450 m², phòng gym, spa, kids club, khu yoga cùng không gian sân vườn trên cao tại tầng 27. Bước chân ra khỏi sảnh, cư dân được hòa mình vào không gian xanh rộng gần 19.000 m² gồm: công viên thể thao 10.000 m², công viên trung tâm 5.000 m², công viên ven sông 4.000 m² và bến du thuyền sang trọng.

Bên cạnh tầm nhìn kiến tạo, việc các tòa S1, S2, S3 cùng quần thể đã bàn giao, cấp sổ đỏ đợt đầu tiên vào 5-6/2026 (chỉ sau hai năm ra mắt) cũng được đánh giá là bảo chứng cho năng lực thực thi của Sun Group. Sự hiện hữu của cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ giúp nhà đầu tư Symphony 5 không còn nỗi lo “sống giữa công trường”, có thể tính toán bài toán khai thác ngay khi “nhận chìa khoá”.

Hệ tiện ích chuẩn resort với hồ bơi ngoài trời 450m2 hoàn thiện không gian sống "wellness-living" cho cư dân Symphony 5. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

“Với cư dân, giá trị nhận được tại căn hộ Symphony 5 không chỉ là chốn an cư mà còn là phong cách sống “như nghỉ dưỡng” giữa lòng phố. Còn với nhà đầu tư, sự trọn vẹn về tiện ích, lợi thế vị trí và nhịp sống hiện hữu của quần thể là những lợi thế giúp sản phẩm cạnh tranh trên thị trường cho thuê”, đại diện Sun Group khẳng định.

Lệ Thanh