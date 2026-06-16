Ngày 15/6/2026, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với T&T Group nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện T&T Group đã báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát và đề xuất một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực T&T Group đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư và đang tiếp tục mở rộng quy mô trên phạm vi cả nước.

Đề xuất hình thành cực tăng trưởng mới phía Đông Buôn Ma Thuột

Trong định hướng phát triển mới, Buôn Ma Thuột đang được xác định là đô thị trung tâm động lực của Tây Nguyên, trung tâm chế biến nông nghiệp công nghệ cao, logistics xuất khẩu, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ cấp vùng.

Trên cơ sở này, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột tại các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao. Theo dự kiến, dự án có quy mô khoảng 776 ha, dân số dự kiến hơn 60.000 người và tổng mức đầu tư khoảng 44.433 tỷ đồng. Dự án nằm trên trục Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thuộc khu vực phát triển mở rộng trọng điểm phía Đông và được xem là cửa ngõ kết nối các luồng giao thương, đầu tư và dịch chuyển dân cư từ hệ thống hạ tầng đối ngoại vào trung tâm đô thị hiện hữu.

Đây cũng là khu vực sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt khi nằm trong bán kính kết nối thuận lợi tới sân bay, các tuyến cao tốc huyết mạch, cùng hệ thống đường sắt và các đầu mối logistics được quy hoạch trong tương lai.

Đại diện T&T Group trình bày đề xuất đầu tư tại sự kiện.

Không chỉ được nghiên cứu như một dự án bất động sản, khu đô thị được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới phía Đông Buôn Ma Thuột, đóng vai trò cầu nối của hệ sinh thái kinh tế đang hình thành tại địa phương. Theo ý tưởng quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp đa chức năng với hạt nhân là Trung tâm Tài chính - Ngân hàng Tây Nguyên (CBD), kết hợp các không gian thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm, thể thao, văn hóa và khu ở chất lượng cao.

Đáng chú ý, dự án được nghiên cứu với tên gọi ý tưởng "Solaris City - Thành phố Ánh sáng". Theo T&T Group, cùng với các chức năng tài chính, thương mại, dịch vụ và giải trí hiện đại, dự án hướng tới kiến tạo một đô thị mang bản sắc riêng của Tây Nguyên, kết hợp giữa các giá trị văn hóa bản địa và không gian đô thị hiện đại.

Bên cạnh dự án tại Buôn Ma Thuột, T&T Group cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 tại khu vực Tuy Hòa - Bình Kiến, một trong những không gian phát triển đô thị mới của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Dự án có quy mô hơn 304 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2028 đến năm 2035.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích đô thị hiện đại, kết hợp các không gian dịch vụ, nhà ở sinh thái, công viên cây xanh và thể dục thể thao. Dự án hướng đến phát triển đô thị bền vững gắn với hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây đô thị Tuy Hòa.

Đón đầu dư địa phát triển năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk

Song song với lĩnh vực đô thị, năng lượng tái tạo cũng là một trong những trụ cột đầu tư chiến lược của T&T Group tại Đắk Lắk.

Hiện nay, T&T Group là một trong những nhà đầu tư tư nhân có quy mô phát triển năng lượng tái tạo lớn hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết đang sở hữu chuỗi các dự án đã vận hành và đang đầu tư với tổng công suất khoảng 2.872 MW; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phát triển khoảng 14.000 MW trên phạm vi cả nước. Tổng giá trị đầu tư tính đến nay T&T Group công bố đạt khoảng 41.500 tỷ đồng (1,5 tỷ USD).

Theo đánh giá của T&T, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk sở hữu nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn nhờ sự đa dạng về địa hình, khí tượng và quỹ đất. Địa phương có tốc độ gió trung bình từ 6,5-7 m/s cùng mức bức xạ mặt trời từ 1.750-2.050 kWh/m²/năm, thuộc nhóm khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, hệ thống hạ tầng truyền tải điện cũng đang từng bước được hoàn thiện. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Đắk Lắk nằm trong hệ thống truyền tải kết nối giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và khu vực phụ tải miền Nam thông qua mạng lưới 220kV và 500kV, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối và giải tỏa công suất các dự án năng lượng trong tương lai.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại diện T&T Group cho biết hiện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án năng lượng có tổng công suất khoảng 924 MW trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tập đoàn đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư 4 dự án với tổng công suất khoảng 330 MW và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

T&T Group đề xuất tiếp tục nghiên cứu, khảo sát các khu vực có tiềm năng để xem xét bổ sung vào quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các kỳ quy hoạch điện tiếp theo. Đặc biệt, Tập đoàn bày tỏ mong muốn đồng hành cùng tỉnh nghiên cứu các phương án rà soát, hợp nhất các cụm dự án quy mô nhỏ thành những dự án có quy mô lớn hơn nhằm tiết kiệm hạ tầng truyền tải, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực.

Đắk Lắk mong muốn T&T Group mở rộng đầu tư tại địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí của Tập đoàn T&T Group trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương; đồng thời nhấn mạnh Đắk Lắk luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, uy tín đến tìm hiểu, triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án; kịp thời cung cấp thông tin, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các bước nghiên cứu theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng kỳ vọng các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng gợi mở Tập đoàn T&T nghiên cứu sâu hơn vào danh mục 251 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các thế mạnh của tỉnh như: đô thị xanh, năng lượng tái tạo, văn hóa - thể thao và dịch vụ ngân hàng.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, sau sáp nhập, Đắk Lắk sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. T&T Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đỗ Quang Hiển cho biết, với các đề xuất đầu tư tại địa phương, T&T Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư theo hướng phù hợp với quy hoạch, lựa chọn quy mô và vị trí hợp lý, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk và T&T Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

(Nguồn: T&T Group)