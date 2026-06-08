“Cầm tay chỉ việc” ở từng thôn, buôn

Hiện nay, ứng dụng công nghệ số trong đời sống, không còn là câu chuyện riêng ở những vùng đô thị. Tại xã Đắk Phơi, cán bộ xã và đoàn viên thanh niên thường xuyên đến tận nhà hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số.

Từ tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt, mọi thao tác đều được hướng dẫn trực tiếp. Cách làm “cầm tay chỉ việc”, giúp nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) dần quen với công nghệ.

UBND xã Đắk Phơi đã thành lập 19 tổ công nghệ số cộng đồng, với 152 thành viên. Các tổ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng y tế, giáo dục và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Chị H Lai Liêng Hót, ở buôn Đung, cho biết: "Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần vì không biết dùng điện thoại thông minh. Giờ tôi có thể tự làm nhiều thủ tục trên ứng dụng VNeID. Khi cần hỗ trợ thì cán bộ xã hướng dẫn rất kỹ".

Cán bộ xã đến tận nhà hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số

Theo ông Hoàng Thanh Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Phơi, điều quan trọng nhất của chuyển đổi số, là thay đổi nhận thức của người dân.

“Khi người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán điện tử, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống”, ông Hoàng Thanh Bé cho biết.

Từ thực tế ở cơ sở, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/5/2026 nhằm triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi” và “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2026-2031.

Mục tiêu của Đề án, là giúp người dân từng bước tiếp cận và làm chủ công nghệ số trong đời sống hằng ngày. Thông qua tập huấn và hướng dẫn thực hành, người dân được hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, internet và các nền tảng số an toàn.

Mở thêm cơ hội từ nền tảng số

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phổ cập kỹ năng số cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Nội dung không chỉ dừng ở thao tác sử dụng thiết bị, mà còn hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến và sử dụng mạng xã hội an toàn. Đây được xem là giải pháp để thu hẹp khoảng cách số giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực đô thị.

Không chỉ phục vụ đời sống dân sinh, chuyển đổi số còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân miền núi. Nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang hướng dẫn người dân quảng bá sản phẩm OCOP, bán hàng trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Mô hình khởi nghiệp “Rượu cần và ẩm thực Tây Nguyên” ứng dụng công nghệ số của phụ nữ DTTS xã Ea Wer

Các sản phẩm đặc trưng như cà phê, sầu riêng, mật ong hay thổ cẩm truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn khi xuất hiện trên môi trường số.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như, phổ cập kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực số tại cộng đồng, khai thác dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin.

Từ những việc làm nhỏ ở cơ sở, công cuộc chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk đang dần thay đổi đời sống người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Khi công nghệ trở nên gần gũi hơn, khoảng cách giữa buôn làng và thành phố cũng từng bước được thu hẹp.