Tối 26/5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã khai mạc triển lãm nghệ thuật thị giác mang tên We are made of SUN (tạm dịch: Mặt Trời tạo nên chúng ta).

Tác phẩm độc đáo tạo nên từ hơi thở con người.

Không dừng lại ở một trải nghiệm thị giác thuần túy, We are made of SUN là không gian nghệ thuật mang tính tương tác cao, gợi mở về mối liên kết liên tục giữa tự nhiên, tiến hóa và các hệ sinh thái đang duy trì sự sống. Triển lãm đồng thời kết nối khéo léo với những câu chuyện thực tiễn từ các dự án do EU hỗ trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là cụm sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác do Fustic Studio kiến tạo. Bằng việc kết hợp điêu khắc ánh sáng, chuyển động vật lý và hệ thống âm thanh, các nghệ sĩ đã hình thành một "Mặt Trời sống" vận hành hoàn toàn dựa trên sự hiện diện của con người.

Thông qua các trạm cảm biến hơi thở được bố trí xung quanh không gian, mỗi nhịp thở của khán giả sẽ kích hoạt một luồng sáng di chuyển về lõi trung tâm. Từ đó, khối năng lượng này dần rực sáng và chuyển động mạnh mẽ hơn.

Cơ chế vận hành độc đáo này trở thành một ẩn dụ trực quan sâu sắc cho tính bền vững: Mọi thay đổi tích cực đối với môi trường và sinh thái chỉ có thể được duy trì bằng sự tham gia liên tục, gắn kết và có ý thức của chính con người.

Thông điệp về "Mặt Trời" tại triển lãm cũng chính là sự phản ánh tinh thần của các dự án phát triển bền vững do EU tài trợ tại Việt Nam. Các dự án này hiện đang trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết thực như: nông nghiệp bền vững, bảo tồn thiên nhiên, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, phát triển bền vững không đơn thuần dừng lại ở các giải pháp công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật mà phụ thuộc cốt lõi vào yếu tố con người, nền tảng tri thức và năng lực cộng hưởng để tạo ra sự thay đổi.

Chia sẻ về tầm nhìn của EU trong nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng hành trình chuyển đổi xanh chỉ thực sự mang lại giá trị lâu dài khi được nuôi dưỡng bằng kỹ năng chuyên môn cùng sự tham gia của thế hệ trẻ. Cũng như Mặt Trời lan tỏa năng lượng để duy trì sự sống, thế hệ trẻ Việt Nam, với tri thức và kỹ năng - sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, kết nối cộng đồng và dẫn dắt thay đổi trong tương lai".

Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan đến hết ngày 31/5/2026.