Bà Đỗ Túy Vi - Đại diện Công ty Tài chính Mirae Asset (thứ 4 từ trái sang) nhận cây xanh tri ân từ Ban tổ chức - ẢNH: QUANG ĐỊNH

[LT1] Ngày 26/5, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công Thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số".

Sau 7 năm triển khai, chương trình "Ngày không tiền mặt 16/6" đã lan tỏa thói quen thanh toán hiện đại, thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số và chuyển đổi số trong đời sống. Năm nay chương trình được mở rộng thành Ngày Tài chính số 2026 đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thanh toán, công nghệ và tiêu dùng.

Tại họp báo, Ban tổ chức công bố kế hoạch tổng thể của chương trình Ngày Tài chính số 2026, bao gồm chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9/2026 nhằm thúc đẩy thanh toán số và nâng cao khả năng tiếp cận hệ sinh thái tài chính hiện đại cho người dân.

Mở đầu là chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích” triển khai tại các khu vực giao thương sôi động nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp thanh toán số, chuẩn hóa thanh toán điện tử và từng bước tham gia hệ sinh thái tài chính số minh bạch, hiện đại hơn. Chương trình đồng thời tổ chức hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” cùng “Lễ hội Tài chính số” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ và tài chính số dành cho cộng đồng.

Việc đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026 tiếp tục thể hiện định hướng của Tài chính Mirae Asset trong việc thúc đẩy các giải pháp tài chính số theo hướng dễ tiếp cận, an toàn và minh bạch hơn với người dùng Việt Nam.

Chia sẻ tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết đến cuối năm 2025 đã ghi nhận hơn 25,2 tỉ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị đạt trên 362 triệu tỷ đồng - những con số minh chứng cho sự bùng nổ của kinh tế số.

“Với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tài chính toàn diện, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất", đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết

Khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện nay không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm hay lãi suất mà ngày càng gắn với tốc độ xử lý, mức độ số hóa và trải nghiệm người dùng trên môi trường số. Theo đó, Tài chính Mirae Asset đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua nền tảng My Finance theo hướng tích hợp hành trình tài chính trên môi trường số, hỗ trợ khách hàng đăng ký và quản lý khoản vay, theo dõi lịch thanh toán cũng như kết nối với nhiều cổng thanh toán và ví điện tử phổ biến.

Song song đó, từ tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thêm kênh tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay trên nền tảng số EVO money hợp tác cùng đối tác thứ ba, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trực tuyến với mức độ số hóa cao hơn cho người dùng.

“Tài chính số đang dần trở thành nhu cầu phổ biến trong đời sống hàng ngày. Người dùng hiện kỳ vọng các dịch vụ tài chính không chỉ thuận tiện mà còn cần minh bạch, an toàn và dễ tiếp cận hơn trên môi trường số. Đây cũng là một trong những định hướng mà Tài chính Mirae Asset đang tập trung phát triển trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số,” đại diện công ty chia sẻ.

Thông qua vai trò đơn vị đồng hành tại Ngày Tài chính số 2026, Tài chính Mirae Asset kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh một thương hiệu tài chính hiện đại, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận, đồng thời đồng hành cùng nhu cầu tài chính của người dùng trong nhiều khía cạnh của đời sống số hiện nay.

Là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010. Sau 15 năm hoạt động, doanh nghiệp đã và đang phục vụ hơn 4,6 triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 22.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

(Nguồn: Mirae Asset)