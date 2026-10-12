Lần đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội, công nghệ trình chiếu nhập vai Projection Mapping 360° được ứng dụng tại triển lãm “Người Bách Khoa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Cetech tài trợ và trực tiếp triển khai với dàn máy chiếu laser Barco thế hệ mới, mang đến trải nghiệm hình ảnh đa chiều xúc động, giúp tái hiện trực quan hành trình phát triển qua từng thời kỳ của nhà trường.

Dàn máy chiếu laser tái hiện hành trình 70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội

Thay vì tiếp nhận thông tin qua từng bảng ảnh riêng lẻ, khách tham quan triển lãm “Người Bách Khoa” có thể theo dõi hành trình 70 năm phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội trong không gian trình chiếu đa bề mặt 360° kết hợp âm thanh và ánh sáng, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt từ những ngày đầu thành lập, qua thời chiến đến giai đoạn phát triển và hội nhập.

Tại triển lãm, hệ thống gồm 8 máy chiếu laser Barco G62-W11 được bố trí trên bốn bức tường của Immersive Room 360°, đưa người xem vào trung tâm của không gian hình ảnh.

Cetech tài trợ và trực tiếp triển khai hệ thống Projection Mapping 360° tại triển lãm 70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội

Cụ thể, hình ảnh từ các máy chiếu phải được tính toán và căn chỉnh để kết nối chính xác giữa các bề mặt, hạn chế đường nối gây gián đoạn, đồng thời bảo đảm nội dung hiển thị thống nhất trong toàn bộ không gian.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt của một hệ thống trình chiếu nhập vai: công nghệ không chỉ đưa hình ảnh lên màn chiếu mà còn thay đổi cách người xem tiếp nhận nội dung. Khi không gian xung quanh trở thành một phần của câu chuyện, các tư liệu lịch sử có thêm điều kiện để được thể hiện trực quan, giúp khách tham quan dễ dàng theo dõi và cảm nhận các dấu mốc phát triển của nhà trường.

Theo đại diện Cetech, để triển khai hệ thống, đơn vị thực hiện cần khảo sát kiến trúc, tính toán vị trí đặt máy chiếu, xác định phạm vi hiển thị và đồng bộ các thông số kỹ thuật. Bên cạnh thiết bị, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào phương án thiết kế, khả năng xử lý nội dung và kinh nghiệm căn chỉnh, vận hành thực tế.

Các thế hệ giảng viên, sinh viên trải nghiệm Projection Mapping 360°, nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ của Bách khoa

Cetech và lời tri ân của cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Để hiện thực hóa không gian trải nghiệm này, Công ty Cổ phần Đầu tư Cetech tài trợ toàn bộ kinh phí dự án, đồng thời đảm nhiệm các khâu tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành hệ thống Projection Mapping 360°.

Dự án nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, với đội ngũ triển khai gồm những kỹ sư, kỹ thuật viên trưởng thành từ chính nhà trường. Với Cetech, đây là dịp để các cựu sinh viên vận dụng chuyên môn, kinh nghiệm đóng góp cho nơi từng đào tạo mình.

Ông Hải Sơn tham gia triển khai công nghệ trình chiếu 360° tại triển lãm

Ông Hải Sơn, Giám đốc Kinh doanh Cetech, cựu sinh viên K47 Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: “Là cựu sinh viên K47, tôi luôn có tình cảm đặc biệt với mái trường đã đào tạo mình. Khi Cetech có cơ hội đồng hành cùng triển lãm 70 năm, chúng tôi mong muốn đóng góp một món quà thiết thực, sử dụng công nghệ hiện đại để kể lại hành trình của nhà trường theo cách gần gũi, trực quan và giàu cảm xúc hơn”.

Từ góc độ doanh nghiệp, việc tham gia dự án cũng đặt ra yêu cầu kết hợp giữa năng lực công nghệ và sự am hiểu mục tiêu của triển lãm. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của không gian trình chiếu, đồng thời bảo đảm hình ảnh và nội dung phù hợp với câu chuyện lịch sử được truyền tải.

Từ không gian 360° đến các ứng dụng trình chiếu chuyên biệt

Projection Mapping được ứng dụng trên nhiều bề mặt và không gian khác nhau. Bên cạnh giải pháp Immersive Room 360° phục vụ bảo tàng, triển lãm, giáo dục, nghệ thuật và bất động sản, công nghệ này còn được sử dụng trong sân khấu, sự kiện và giới thiệu sản phẩm.

Hình ảnh trình chiếu được thiết kế theo từng bối cảnh, từ sân khấu lễ khai trương, khởi công, lễ hội, chương trình nghệ thuật đến bề mặt các tòa nhà và công trình kiến trúc.

Hệ thống 8 máy chiếu laser Barco G62-W11 được CETECH lắp đặt trong không gian Immersive Room 360° tại triển lãm

Trong khi đó, Mapping tương tác có thể được ứng dụng tại showroom, gian hàng triển lãm và các không gian trải nghiệm sản phẩm. Tùy theo quy mô và yêu cầu, giải pháp được thiết kế dựa trên đặc điểm địa điểm, nội dung trình chiếu và ngân sách, từ những chương trình ngắn ngày đến hệ thống phục vụ lâu dài.

Với các ứng dụng này, bài toán không chỉ nằm ở việc lựa chọn thiết bị mà còn ở khả năng xây dựng giải pháp phù hợp với từng không gian. Sự phối hợp giữa công nghệ, nội dung và điều kiện triển khai quyết định cách hình ảnh được thể hiện cũng như trải nghiệm thực tế của người xem.

Thông qua công nghệ Projection Mapping 360°, triển lãm “Người Bách Khoa” mang đến cách tiếp cận trực quan, sinh động hơn với lịch sử 70 năm của Đại học Bách khoa Hà Nội, giúp khách tham quan khám phá những dấu mốc và con người đã góp phần làm nên hành trình phát triển của nhà trường.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 29/9 - 15/11/2026 tại tầng 2, Tòa nhà Cựu sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Cetech)