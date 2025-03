Ngày 3/3, Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, thành phố Huế) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, hướng dẫn em Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú tại phường An Cựu) thực hiện các thủ tục trao trả lại số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Lực lượng công an hỗ trợ em Hùng (phải) làm thủ tục trao trả lại tiền do anh Tùng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 26/2, em Hùng nhận được cuộc gọi từ gia đình thông báo có anh Phan Xuân Tùng (trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng do Hùng đứng tên, số tiền 219 triệu đồng.

Do tài khoản Hùng không đăng ký biến động số dư nên chỉ khi gia đình thông báo, em mới nắm sự việc. Đồng thời kiểm tra tài khoản, Hùng phát hiện số tiền 219 triệu đồng được chuyển vào từ ngày 22/2.

Không tham tiền chuyển khoản nhầm, đồng thời cảnh giác lừa đảo, ngày 27/2, Hùng đã đến Công an phường An Cựu trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định số tiền trên là của anh Phan Xuân Tùng nên hướng dẫn thủ tục để Hùng trao trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.

Nhận lại số tiền, anh Phan Xuân Tùng không giấu được niềm vui, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Nguyễn Văn Hùng cùng lực lượng Công an phường An Cựu.