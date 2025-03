Thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện hình thức lừa đảo, giả danh nhân viên điện lực để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tháng 2/2025, chị P.T.H (trú phường Nghi Hương, TP Vinh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo gia đình chị đang nợ tiền điện. Đối tượng này thúc giục chị H. phải nhanh chóng đóng tiền điện thông qua ứng dụng được gửi vào tài khoản Zalo, nếu không sẽ bị cắt điện.

Lo ngại việc cắt điện sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt của gia đình, chị H. đã đăng nhập vào liên kết mà đối tượng gửi. Ngay lập tức, tài khoản ngân hàng của chị H. bị trừ gần 700 triệu đồng. Biết mình bị lừa, chị H. đã đến công an trình báo sự việc.

Điện lực Nghệ An tuyên truyền người dân tránh bị các đối tượng lừa đảo. Ảnh: ĐLNA

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nghệ An đã hướng dẫn chị H. thao tác trên điện thoại nhằm ngăn chặn dòng tiền chuyển đi và báo cáo lên ngân hàng để phong tỏa số tiền nói trên. Nhờ ngăn chặn kịp thời, chị H. đã nhận lại số tiền gần 700 triệu đồng suýt bị mất.

Ngoài ra, trong tháng 2/2025, một công dân ở phường Hưng Bình (TP Vinh) cũng bị đối tượng mạo danh nhân viên điện lực đòi thu tiền điện và dọa sẽ cắt điện nếu như không đóng tiền điện đúng hạn. Do đang làm nghề kinh doanh dịch vụ ô tô, sợ việc cắt điện sẽ ảnh hưởng đến công việc nên hộ dân này đã làm theo hướng dẫn và bị trừ hàng chục triệu đồng trong tài khoản, không thể lấy lại được.

Công ty Điện lực Nghệ An cũng đề nghị khách hàng sử dụng điện nêu cao tinh thần cảnh giác: Không cung cấp thông tin cá nhân; Không truy cập đường link lạ và liên kết tài khoản ngân hàng của khách hàng với ứng dụng lạ. Đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không thanh toán tiền điện vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng khi chưa được xác minh.