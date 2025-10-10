Ngày 9/10, thông tin từ Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công dân Nguyễn Thúy Hiền (SN 1971) để trao trả số tiền hơn 20 tỷ đồng cho một công ty chuyển nhầm vào số tài khoản bà Hiền.

Trước đó, vào ngày 8/10, bà Hiền phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng từ người lạ chuyển nhầm. Ngay sau đó, bà Hiền đã đến Công an xã Quỳnh Lưu trình báo sự việc, đề nghị xác minh và liên hệ trả lại cho người gửi nhầm.

Công an xã Quỳnh Lưu phối hợp cùng cô giáo Nguyễn Thúy Hiền trao trả lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Vào cuộc xác minh, công an xác định Công ty CP tư vấn phát triển Châu Á (trụ sở tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) là đơn vị chuyển nhầm số tiền trên nên đã liên hệ để trao trả lại.

Đại diện Công ty CP tư vấn phát triển Châu Á bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước hành động đẹp của bà Hiền, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Quỳnh Lưu đã hỗ trợ công ty nhanh chóng nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Công an xã Quỳnh Lưu cũng khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật.

Được biết, bà Nguyễn Thúy Hiền hiện là giáo viên Trường tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình.