Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương và 26 bị can về nhiều tội danh. Trong đó, bị can Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nhắc đến tình tiết giảm nhẹ của các bị can, CQĐT nêu, bị can Nguyễn Linh Ngọc có bố đẻ là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên cán bộ cao cấp Bộ Ngoại giao, mẹ đẻ nguyên là Vụ trưởng Vụ đối ngoại, Văn Phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa VII, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Bản thân cựu Thứ trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba và có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.