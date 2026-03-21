Huỳnh Tông Trạch (46 tuổi) mới tham gia chương trình Hồng Tra Quán, chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống những năm gần đây. Từng gắn với hình ảnh “lãng tử”, nam diễn viên cho biết hiện đã trở thành “người đàn ông của gia đình”, thích đi chợ mua thực phẩm và tự tay nấu ăn mỗi ngày.

Anh thường xuyên ra chợ mua cá, rau, đồng thời trò chuyện thân thiết với các tiểu thương. Rời ánh hào quang sân khấu, anh tận hưởng cuộc sống giản dị, không còn giữ khoảng cách của một ngôi sao.

Nam diễn viên được bắt gặp ra chợ mua thực phẩm để tự nấu ăn.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Huỳnh Tông Trạch thẳng thắn thừa nhận mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh cho biết mọi thứ trong nhà phải được sắp xếp gọn gàng, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu, dễ cáu gắt. Tính cách cầu toàn, nhiều nguyên tắc khiến việc tìm bạn đời phù hợp trở nên khó khăn, vì vậy anh chọn thuận theo tự nhiên.

Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn kinh doanh nhà hàng và đạt kết quả khả quan. Trong giai đoạn dịch bệnh, dù ngành ẩm thực gặp nhiều khó khăn, anh vẫn quyết định không sa thải nhân viên, tự bỏ tiền duy trì hoạt động để đảm bảo thu nhập cho họ.

Về sự nghiệp, anh tiết lộ đã bắt đầu đầu tư điện ảnh, thậm chí chi số tiền 7 chữ số cho 2 dự án phim tại Malaysia. Quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ Cổ Thiên Lạc, người luôn tích cực hỗ trợ ngành công nghiệp phim ảnh.

Theo truyền thông Hong Kong, Huỳnh Tông Trạch sở hữu khối tài sản ước tính vượt 100 triệu USD (hơn 2,6 nghìn tỷ đồng), với danh mục bất động sản tại Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á, cùng bộ sưu tập xe sang giá trị lớn. Trước đây, tài sản của anh do mẹ quản lý, nhưng hiện đã được chuyển giao cho đội ngũ chuyên nghiệp điều hành.

Huỳnh Tông Trạch vẫn độc thân ở tuổi 46 dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh gia nhập ngành sau khi tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB vào cuối thập niên 1990, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các phim như Sóng gió gia tộc, Mẹ chồng khó tính, Tiềm hành truy kích, Phi Hổ...

Về đời tư, nam diễn viên từng có mối tình kéo dài với Hồ Hạnh Nhi trước khi chia tay vào năm 2012.

Huỳnh Tông Trạch tại chương trình:

Nguồn: HK01