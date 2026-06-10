Chính xác

Trong nhiều nền văn hóa Á Đông, ngọc tượng trưng cho sự thanh khiết, cao quý, trí tuệ và đức hạnh. Những đặc tính này có sự tương đồng với các giá trị cốt lõi của Phật giáo như từ bi, trí tuệ, giác ngộ và sự thanh tịnh của tâm hồn.

Bề mặt ngọc có độ bóng tự nhiên, màu sắc dịu dàng và cảm giác trong trẻo, giúp tôn lên vẻ an nhiên, từ hòa của tượng Phật. Đặc biệt, độ bền rất cao của ngọc còn tượng trưng cho chân lý và những giá trị tinh thần trường tồn theo thời gian.